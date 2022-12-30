430 مليار درهم التداولات العقارية في دبي خلال 2022

يوسف العربي (دبي)

رسخ القطاع العقاري في إمارة دبي مكانته بعد تسجيله أعلى قيمة للتصرفات والمبيعات العقارية خلال عام 2022، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، التي أظهرت ارتفاع قيمة التصرفات العقارية في الإمارة %44.7 لتصل إلى 430.26 مليار درهم خلال 2022 مقابل 297.26 مليار درهم خلال عام 2021، لتسجل بذلك مستوى قياسياً جديداً.

وتمت التصرفات العقارية في 2022 من خلال 122.044 معاملة مقابل 83.456 معاملة خلال العام الماضي بنمو %46.23.

وعلى صعيد المبيعات العقارية نمت بنسبة %78 لتصل إلى 265.5 مليار درهم خلال عام 2022 مقابل 148.99 مليار درهم خلال عام 2021. وتم إنجاز معاملات البيع عبر 97.478 معاملة خلال العام الحالي مقابل 60.213 معاملة خلال العام الماضي وتوزعت معاملات البيع حسب نوع العقار بواقع 70.887 وحدة عقارية، و9.740 مبنى، و16.851 قطعة أرض.

الرهن العقاري

وفيما يتعلق بسوق الرهن العقاري ارتفعت معاملات الرهن لتصل إلى 134.77 مليار درهم خلال عام 2022، مقابل 128.34 مليار درهم خلال عام 2021 بنمو 5%.

وتم إنجاز معاملات الرهن العقاري خلال العام الحالي عبر 19.863 معاملات مقابل 19.576 معاملة في عام 2021، وتوزعت معاملات الرهن العقاري بواقع 15.100 وحدة عقارية، و3.111 مبنى، و7.804 قطع أراض.

وزادت معاملات الهبة خلال عام 2022 بنسبة 50% لتصل إلى نحو 30 مليار درهم، مقابل 19.93 مليار درهم خلال عام 2021.

وتمت معاملات الهبة خلال العام الحالي عبر 4.703 معاملات مقابل 3.667 معاملة خلال عام 2021 بنمو بلغت نسبته 28% وتوزعت معاملات الهبة بواقع 2.488 وحدة عقارية و251 مبنى و928 قطعة أرض.

التصرفات الأسبوعية

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس أكثر من 9.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2250 مبايعة بقيمة 7.03 مليار درهم، منها 179 مبايعة للأراضي بقيمة 1.39 مليار درهم و2071 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.64 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 230 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تليها مبايعة بقيمة 175 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 95 مبايعة بقيمة 237 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم، وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 336 مليون درهم بمنطقة المركز التجاري الثانية أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 133 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وأخيراً مبايعة بقيمة 127 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 269 مبايعة بقيمة 466 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 239 مبايعة بقيمة 340 مليون درهم، وثالثة في الثنية الثالثة بتسجيلها 170 مبايعة بقيمة 468 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها مليارا درهم منها 50 رهونة أراض بقيمة 710.27 مليون درهم و206 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.29 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا الاولى بقيمة 512 مليون درهم، وأخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 351 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 94 هبة بقيمة 537.7 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 301 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 79 مليون درهم.