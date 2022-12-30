«دبي للتسوق» ينعش الأنشطة الاقتصادية

دبي (الاتحاد)

أكد الشركاء الاستراتيجيون لمهرجان دبي للتسوق في دورته الثامنة والعشرين الدور المحوري للمهرجان في إضافة المزيد من الزخم والانتعاش للعديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في إمارة دبي وخاصة قطاعات التجزئة والسياحة والسفر والضيافة والترفيه.

يقدم مهرجان دبي للتسوق تجارب مميزة لضيوفه من داخل الدولة وخارجها، مع تعدد الفعاليات والأنشطة الترفيهية العالمية، والعروض الترويجية، والجوائز القيمة التي تسهم في إسعاد الكثيرين ممن يحظون بتجارب تسوق فريدة في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في الحملات الترويجية.

قطاع التجزئة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يقع قطاع التجزئة في قلب التجارة والنمو في إمارة دبي التي تعد عاصمة تسوق عالمية حيث تلعب دورا رئيسيا في جذب الزوار وتعزيز مستوى الحياة للمقيمين».

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تشهد طيران الإمارات حالياً زيادةً في أعداد المسافرين من مختلف محطات شبكة خطوطنا، الذين يقصدون دبي كوجهةٍ مفضّلةٍ في هذا الشتاء، ونحن على ثقة من أن هذا الزخم سيستمر بفضل فرص التسوق الفريدة والبرامج الترفيهية العائلية خلال مهرجان دبي للتسوق».

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة، لدى «ماجد الفطيم»: «حرصت»ماجد الفطيم«، في إطار استعداداتها الخاصة لمهرجان دبي للتسوق، على العمل على تجاوز التوقعات من خلال تقديم عروض فريدة من نوعها وتجارب استثنائية».

وجهة مثالية للزيارة

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة عبد الواحد الرستماني للسيارات: «منذ بداية مهرجان دبي للتسوق، توصلت العربية للسيارات، إلى شراكة مع هذا الحدث السنوي، لنسهم سوياً في ترسيخ المكانة العالمية الاستثنائية التي تتمتع بها دبي، باعتبارها وجهة مثالية للزيارة والعمل والعيش».

ومن جهته قال هيثم حجار، المدير العام لمجموعة مراكز تسوق الفطيم في الإمارات: «كونه فعاليةً هامة لقطاع البيع بالتجزئة في دبي، يستضيف دبي فستيفال سيتي مول إحدى أكبر فعاليات الإطلاق حتى الآن مع عرض مذهل للألعاب النارية».

الأنشطة العائلية

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة «نخيل»: «لطالما تم اعتبار مهرجان دبي للتسوق من أكثر الأوقات التي ينتظرها المتسوقون والمسافرون من جميع أنحاء العالم. وبفضل الصفقات المذهلة، والعروض المباشرة، والأنشطة العائلية، يحظى قطاع التجزئة على دعم قوي».

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «على مدار 28 عامًا، كانت اينوك شريكًا استراتيجيًا لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق. منذ بداية هذه الشراكة. وقد استمر أكبر وأطول مهرجان في العالم، والذي صاحبه عدد من السحوبات الملهمة والعروض الترويجية الضخمة، لدفع عجلة السياحة وتشجيع الإنفاق الاستهلاكي، معززاً بذلك الاقتصاد المحلي».

وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرا: «يعتبر مهرجان دبي للتسوق واحدًا من أفضل المهرجانات التي تغني تجارب المقيمين والسياح على جميع الأصعدة، حيث العروض الشيقة والجوائز والخصومات الكبرى التي تجعل من التسوق تجربة لاتنسى وتسهم بشكل ملحوظ في ازدياد نسبة مبيعات متاجر التجزئة».

عروض وخدمات مميزة

وأشار عبدالله سالم المانع، مدير عام اتصالات من e& في دبي، إلى أهمية التعاون مع كافة القطاعات لتمكين قطاع التكنولوجيا والاتصالات من التواصل بشكل أكبر على أرض الواقع مع المستخدمين، وقال: «نتواجد للعام العاشر على التوالي كشريك استراتيجي للمهرجان، من خلال «اتصالات إم أو تي بي»، والذي مكننا من خلق المزيد من الفرص لتعزيز الأجواء الاحتفالية لسكان إمارة دبي، وتقديم عروض وخدمات مميزة خاصة بالمهرجان».

وقال فريد عبد الرحمن، مدير عام وجهات التسوق في دبي القابضة لإدارة الأصول: «أثبتت دبي مكانتها عالمياً على صعيد التجارب المميزة والجديدة، ولطالما كان لمهرجان دبي للتسوق دورا محوريا وفعّالا في توفير هذه التجارب، وذلك من خلال تسليط الضوء على العديد من الوجهات والمعالم السياحية والفعاليات والنشاطات الفريدة، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة الهامة عبر شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث ستقدم وجهاتنا مجموعة من التجارب والفعاليات المتنوعة التي تستهدف المقيمين والزوار على حدّ سواء».