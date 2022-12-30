«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ 3971 ساعة تدريبية

رأس الخيمة (الاتحاد)

أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 3971 ساعة تدريبية خلال عام 2022، ضمن خططها السنوية لرفع كفاءة الكوادر البشرية وضمان تطوير آليات العمل وسرعة إنجاز خدمات المتعاملين وإسعادهم.

وأشارت فاطمة المتابع، مدير إدارة الخدمات المساندة بالدائرة، إلى أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية لتعزيز التنمية المستدامة في الموارد البشرية، حيث خضع 130 موظفاً لبرامج تدريبية ضمن خطة متكاملة لصقل مهاراتهم المهنية والسلوكية، وأكمل الموظفون بذلك 3971 ساعة تدريبية. وبلغت نسبة الموظفين المستفيدين من برامج الإبداع والابتكار 81%.