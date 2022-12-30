أحمد بن سعيد: 2023 عام الانتعاش والعودة لمستويات ما قبل الجائحة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، نجاح المجموعة خلال عام 2022 في تسريع استعادة شبكتها العالمية، وإعادة تشغيل الأسطول وتعزيز الثقة بالسفر، مشيراً إلى أن 2023 سيكون عام التعافي الكامل والعودة لمستويات ما قبل الجائحة.

وقال سموه في رسالة إلى موظفي المجموعة حصلت الاتحاد على نسخة منها: اعتمدنا خلال عام 2022 على مواردنا الداخلية لتسريع عملية استعادة شبكتنا العالمية، وإعادة أسطولنا من التخزين إلى التشغيل على مدارج المطارات، وتعزيز تجربة العملاء وثقة السفر، إلى جانب الاستثمار في منتجاتنا وأفرادنا، كما واصلنا نقل الإمدادات الطبية والأساسية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف سموه: مع تسليط الأضواء العالمية بشدة على دبي، قدمنا ​​عرضاً مذهلاً في إكسبو 2020 والذي لبى توقعات الجميع.

وأوضح سموه: «توقعنا موجات من الطلب المكبوت التي دفعتنا للاستعداد لزيادة الرحلات الصيفية، حيث سجلنا أحد أفضل فصول الصيف لدينا، وهو ما انعكس في إعلان عن نتائج مالية قوية لنصف العام. وبحلول نهاية العام، استقبلنا أكثر من 14000 من المنضمين والموهوبين الجدد إلى مجموعتنا المتنامية».

وعن عام 2023، قال سموه، إن الخبراء يتوقعون عاماً يتخلله التضخم والركود وارتفاع أسعار الوقود والدولار الأميركي القوي، وكل ذلك يمكن أن يؤثر على الطلب على السفر وتكاليف التشغيل لدينا.

وأضاف: نحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من هذه الآثار، من خلال ضبط التكاليف والعمل عن كثب مع الموردين وأصحاب المصلحة، والتأكد من أننا نجتذب عملاء جدداً ونقدم تجارب رائعة في المنتجات والسفر.

وأوضح سموه، أن إعادة البناء والتعافي سيكون الموضوع الرئيس لصناعة الطيران، معرباً عن أمله أن يجتمع أصحاب المصلحة في القطاع لتحقيق هذا الأمر سواء كان ذلك من خلال تضمين التكنولوجيا أو تحديث البنية التحتية للمطارات أو تحسين البصمة البيئية.

وقال سموه: إننا نهدف كمجموعة لعام 2023 لإعادة عملياتنا العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة، سنواصل جذب المواهب والتوظيف لدعم نمونا المستقبلي، والتركيز على صحة وسلامة عملائنا وزملائنا. وأضاف: خلال عام 2023، سيتم إطلاق العديد من المبادرات المميزة مثل تشغيل طائراتنا المجددة حديثاً واستثمار بقيمة 100 مليون دولار في العمليات الخضراء والاستدامة وتنمية المجتمع، فضلاً عن شراكات ومنتجات جديدة، إلى جانب فرص التكنولوجيا والتعلم والتطوير الوظيفي لموظفينا، فضلاً عن التوسعات بشكل عام.