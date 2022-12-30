1.2 تريليون درهم مكاسب أسهم الإمارات خلال 2022

أبوظبي (وام)

سجلت أسهم الإمارات، خلال العام الجاري، مكاسب سوقية تناهز 1.2 تريليون درهم هي الأكبر في تاريخها مدعومة بشكل رئيس بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعافي الكامل من تداعيات الجائحة إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ما يناهز 1.2 تريليون درهم لترتفع الرسملة السوقية من 2.038 تريليون درهم في نهاية عام 2021 وصولاً إلى 3.206 تريليون درهم في نهاية عام 2022، موزعة بواقع 2.624 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 581.9 مليار درهم لسوق دبي المالي.

الأسهم القيادية

وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت «موانئ أبوظبي» و«ديوا» و«بروج» و«جي إف إتش» و«إنفيكتوس للاستثمار» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«برجيل» و«بيانات» و«إمباور» و«تعليم» و«أمريكانا» وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء في أسواق الأسهم المحلية ناهز 30 مليار درهم، بدعم رئيس من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً.

المؤسسات الاستثمارية

وعززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية خلال عام 2022 بصافي استثمار ناهز 10 مليارات درهم كمحصلة شراء وذلك في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» خلال العام بنسبة 20.3% أو ما يعادل 1722.7 نقطة ليقفز من مستوى 8488.36 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 10211.09 نقطة بنهاية 2022، بعدما نجح خلال العام في تسجيل أعلى مستوى في تاريخه مع بلوغه مستوى 10629.75 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع مؤشر قطاع الخدمات بنحو 176.5% والمالية بنسبة 47%، والعقار 8.84% والمواد الأساسية 7.9% والصناعة 7.48%.

ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 91.2 مليار درهم في 2022 مقابل مبيعات بنحو 67.05 مليار درهم بصافي استثمار 24.2 مليار درهم كمحصلة شراء.

وحقق سهم «العالمية القابضة» أكبر وتيرة صعود بين أسهم أبوظبي خلال 2022 بنسبة جاوزت 169.4% مع تصدره قائمة الأكثر نشاطاً بعد استقطابه سيولة بأكثر من 77 مليار درهم، وصعد «غذاء القابضة» 165.4% و«طاقة» 159.8% و«ملتيبلاي» 152.2% و«أي دي سي كوربوريشن» 146.7% و«فودكو الوطنية» 133.3%.

كما صعدت أسهم «الجرافات البحرية» بنحو 87.7% و«موانئ أبوظبي» 58.5%، و«أبوظبي الإسلامي» 32.6% و«فيرتيغلوب» 20.2% و«حديد الإمارات أركان» 12% و«الدار» 11% و«أبوظبي التجاري» 5.51%.

وجاء «ألفا ظبي» في المركز الثاني بقائمة الأكثر نشاطاً بعد «العالمية القابضة» أثر استحواذه على سيولة بنحو 61.7 مليار درهم، يليه «أبوظبي الأول» 53.9 مليار درهم و«الدار» 37.5 مليار درهم.

سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي المالي خلال العام بنسبة 4.4% أو ما يعادل 140.2 نقطة ليقفز من مستوى 3195.91 نقطة مغلقاً عند 3336.07 نقطة بنهاية 2022، مع صعود مؤشر السلع الاستهلاكية 191.4% والمواد الأساسية 17.9% والعقار 13.8% والصناعة 1.27%.

وجاء ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي خلال 2022، سهم «إعمار العقارية» 19.8% و«دبي الإسلامي» 5.9% و«العربية للطيران» 48.3% و«سالك» 24% و«دبي للاستثمار» 12.4%، و«مصرف عجمان» بنسبة 43.2% و«الخليج للملاحة» 120.8% و«إعمار للتطوير» 0.9% و«ديار للتطوير» 4.5% و«إمباور» 6.7% و«تبريد» 17%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط خلال العام الجاري مستقطباً سيولة بأكثر من 26.8 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة ناهزت 10.6 مليار درهم تلاه «دبي الإسلامي» جاذباً نحو 9.9 مليار درهم، و«ديوا» بنحو 7.5 مليار درهم.