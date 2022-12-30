«دانة الصناعية» تنشئ مجمعاً للصلب في «كيزاد»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، اتفاقية أولية مع شركة دانة للصلب، وحدة التصنيع ضمن مجموعة دانة الصناعية، لإنشاء أول مجمع صناعي لإنتاج الحديد الصلب المدرفل على البارد والساخن في إمارة أبوظبي.

وبموجب بنود الاتفاقية، ستضخ دانة للصلب استثمارات كبيرة لتطوير مجمع صناعي في كيزاد على مساحة 50 ألف متر مربع. ويسهم المجمع الجديد في تكامل أعمال الشركة والاستفادة من عملياتها المستمرة في خطوط جلفنة الحديد وطلائه ما يمكنها من تحقيق طاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن من الحديد المدرفل.

كما يساعد نهج العمل الجديد في تمكين دانة للصلب من تعزيز قدرتها الإنتاجية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استبدال المواد الخام المستوردة مثل لفائف الحديد الصلب المدرفلة على البارد، بمواد محلية جديدة تحمل شعار صنع في الإمارات. وتسعى مجموعة كيزاد من خلال توفيرها قاعدة جديدة لعمليات دانة للصلب هي الأولى لها في أبوظبي، إلى زيادة الدعم الذي تلتزم بتقديمه لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي.

ومنذ تأسيسها عام 2017، تعمل دانة للصلب على خدمة مجموعة واسعة من الأسواق الاستهلاكية في أكثر من 50 دولة حول العالم.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «إن البنى التحتية المتطورة وشبكة النقل عالية الكفاءة التي يوفرها كل من مجموعة كيزاد وميناء خليفة شجعت المستثمرين مثل دانة للصلب على اختيار منظومتنا الصناعية كقاعدة لتطوير عملياتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم».

من جانبه، قال الدكتور أنكور دانا، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة للصلب»: «يتجه الطلب العالمي على منتجات الصلب عالية الجودة نحو الارتفاع، ولذلك فإننا متحمسون لإطلاق هذا المشروع الطموح في كيزاد والذي يعد ثمرة لجهودنا الرامية إلى تحسين القيمة المقدمة إلى متعاملينا في قارات العالم المختلفة».