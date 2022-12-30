السبت 31 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«دانة الصناعية» تنشئ مجمعاً للصلب في «كيزاد»

«دانة الصناعية» تنشئ مجمعاً للصلب في «كيزاد»
31 ديسمبر 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نجاحات في قطاعات الفنون والترفيه خلال 2022
مهرجان الشيخ زايد.. 60 دقيقة ألعاب نارية و3000 طائرة «درون»

وقعت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، اتفاقية أولية مع شركة دانة للصلب، وحدة التصنيع ضمن مجموعة دانة الصناعية، لإنشاء أول مجمع صناعي لإنتاج الحديد الصلب المدرفل على البارد والساخن في إمارة أبوظبي.
وبموجب بنود الاتفاقية، ستضخ دانة للصلب استثمارات كبيرة لتطوير مجمع صناعي في كيزاد على مساحة 50 ألف متر مربع. ويسهم المجمع الجديد في تكامل أعمال الشركة والاستفادة من عملياتها المستمرة في خطوط جلفنة الحديد وطلائه ما يمكنها من تحقيق طاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن من الحديد المدرفل.
كما يساعد نهج العمل الجديد في تمكين دانة للصلب من تعزيز قدرتها الإنتاجية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استبدال المواد الخام المستوردة مثل لفائف الحديد الصلب المدرفلة على البارد، بمواد محلية جديدة تحمل شعار صنع في الإمارات. وتسعى مجموعة كيزاد من خلال توفيرها قاعدة جديدة لعمليات دانة للصلب هي الأولى لها في أبوظبي، إلى زيادة الدعم الذي تلتزم بتقديمه لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي.
ومنذ تأسيسها عام 2017، تعمل دانة للصلب على خدمة مجموعة واسعة من الأسواق الاستهلاكية في أكثر من 50 دولة حول العالم.
وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «إن البنى التحتية المتطورة وشبكة النقل عالية الكفاءة التي يوفرها كل من مجموعة كيزاد وميناء خليفة شجعت المستثمرين مثل دانة للصلب على اختيار منظومتنا الصناعية كقاعدة لتطوير عملياتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم».
 من جانبه، قال الدكتور أنكور دانا، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة للصلب»: «يتجه الطلب العالمي على منتجات الصلب عالية الجودة نحو الارتفاع، ولذلك فإننا متحمسون لإطلاق هذا المشروع الطموح في كيزاد والذي يعد ثمرة لجهودنا الرامية إلى تحسين القيمة المقدمة إلى متعاملينا في قارات العالم المختلفة».

أبوظبي
الإمارات
كيزاد
آخر الأخبار
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
دنيا
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
27 ديسمبر 2022
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
دنيا
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
27 ديسمبر 2022
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
عربي ودولي
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
اليوم 01:46
أرشيفية
عربي ودولي
واشنطن: القضاء على 700 «داعشي» في 2022
اليوم 01:46
بايدن متحدثاً خلال القمة الأميركية الأفريقية (إرشيفية)
عربي ودولي
أفريقيا محل تنافس كبير بين القوى الدولية
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©