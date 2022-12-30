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الاقتصادي

"النقد العربي": الإمارات الأولي عربياً في صادرات الصناعات التحويلية

"النقد العربي": الإمارات الأولي عربياً في صادرات الصناعات التحويلية
30 ديسمبر 2022 11:14

كشف صندوق النقد العربي عن تصدر الإمارات المرتبة الأولى عربياً خلال 2021 من حيث قيمة صادرات الصناعات التحويلية مع بلوغ قيمتها 142.5 مليار دولار.
وأضاف الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن صادرات الصناعات التحويلية في الإمارات تعادل ما نسبته 43.9 في المائة من إجمالي صادرات الصناعة التحويلية العربية بفضل التطور الهام في مجال إعادة التصدير.
ولفت التقرير إلى أن صادرات الصناعة التحويلية في الدول العربية بلغت قيمتها 325 مليار دولار خلال 2021، مقارنة بنحو 244 مليار دولار في العام 2020، بزيادة حوالي 33.2 في المائة، ويرجع ذلك إلى تخفيف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمجابهة جائحة "كوفيد -19" وبرامج إعادة تنشيط الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أن السعودية جاءت في المركز الثاني بحوالي 69 مليار دولار بحصة 21.2%، ثم المغرب 19.9 مليار دولار بحصة 6.1%، فيما وصل نصيب مصر إلى نحو 6.1% وتونس إلى 4% والبحرين 2.2% والأردن 2.1% والكويت 2% والجزائر 1.1% ولبنان 0.8% وليبيا 0.5% وفلسطين 0.5% وجيبوتي 0.5% والعراق 0.1%.
ووفق التقرير، شكلت صادرات الصناعة التحويلية حوالي 23.3 بالمائة من إجمالي صادرات الدول العربية مقارنة بحوالي 32.3 بالمائة في 2020، ويعود هذا التراجع إلى تطور مساهمة الصناعات الاستخراجية نتيجة ارتفاع الطلب على النفط والغاز الطبيعي وارتفاع أسعارها عالمياً.

ولفت إلى أنه وفق نتائج مؤشر تنافسية الأداء الصناعي المستمد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" والذي يشمل 17 دول عربية، فإن الإمارات كانت الأكثر تحسناً عربياً هذا العام مع تقدمها بخمسة مراكز عن العام السابق بفضل تحسن مجالات البنية التحتية وبيئة الأعمال الصناعية والمؤشرات المتعلقة باستخدام المنتجات عالية التقنية، فيما تقدمت الأردن بثلاثة مراكز وسوريا بمركزين، وعمان، وليبيا بمركز واحد.

وذكر التقرير أن هذا المؤشر يقوم على تقييم الهيكل الإنتاجي والتكنولوجي للقطاع الصناعي ومدي قدرته على إنتاج وتصدير السلع المصنعة بصورة تنافسية فكلما ارتفعت قيمة هذا المؤشر دل ذلك على ارتفاع تنافسية الإنتاج الصناعي في الدولة.
ودعا التقرير الدول العربية إلى التوجه نحو تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاداتها والتركيز على تعزيز الصناعات التي أظهرت الجائحة ضرورة المسارعة بتنميتها، على غرار الصناعات الدوائية والوقائية والصناعات الحديثة والمستدامة التي تعتد على التطور التقني وتكنولوجيا المعلومات.

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