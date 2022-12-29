الإمارات الثانية عالمياً في سرعة إنترنت الجيل الخامس

يوسف العربي (أبوظبي)

حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً والأولى إقليمياً، في قائمة أسرع متوسط سرعة تنزيل بيانات عبر شبكة الجيل الخامس «5G»، بحسب تقرير «حالة 5G في جميع أنحاء العالم عام 2022» الصادر عن مؤشر «أوكلا»، «Ookla» العالمي المتخصص في قياس سرعات الإنترنت.

ووفق نتائج المؤشر، بلغ متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس في الإمارات 511.70 ميجابت/الثانية بزيادة بلغت نسبتها 204% على المتوسط العالمي البالغ 168.27 ميجابت/الثانية خلال الربع الثالث من عام 2022.

وقفز ترتيب الإمارات من الثالث عالمياً عام 2021 إلى الثاني عالمياً 2022 بقائمة أسرع متوسط سرعة تنزيل بيانات عبر شبكة الجيل الخامس «5G». واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى في مؤشر «أوكلا» عبر شبكة الجيل الخامس بسرعة 516.15 ميجابت/الثانية فيما تراجعت النرويج والسويد والصين وتايوان من المراكز العشرة الأولى.

استقرار وتوسع

ووصف التقرير حالة شبكات الجيل الخامس في العالم بالمستقر والمتوسع، مشيراً إلى أن بلغاريا حلت في الترتيب الثالث بسرعة تنزيل بيانات عبر الشبكة بسرعة تقارب 450 ميجابت/الثانية.

وجاءت قطر في الترتيب الرابع بسرعة تنزيل بيانات بلغت 425 ميجابت/الثانية تقريباً، تليها المملكة العربية السعودية بسرعة تنزيل بيانات عبر شبكة الجيل الخامس في حدود 360 ميجابت/الثانية.

وجاءت سنغافورة في الترتيب السادس عالمياً بقائمة أسرع متوسط سرعة تنزيل بيانات عبر شبكة الجيل الخامس «5G» بسرعة 350 ميجابت/الثانية، تليها الكويت بسرعة تنزيل بيانات تبلغ345 ميجابت/الثانية.

وجاءت نيوزيلندا في الترتيب الثامن عالمياً بسرعة تنزيل بيانات 325 ميجابت/الثانية تقريباً، تليها البحرين بسرعة تنزيل بيانات 320 ميجابت/الثانية تقريباً، ثم البرازيل بسرعة في حدود 315 ميجابت/الثانية.

استكشاف الفرص

ولفت تقرير «حالة 5G في جميع أنحاء العالم عام 2022» إنه على الرغم من أن تقنية 5G لم تعد جديدة إلا أن المستهلكين في العديد من البلدان لايزالون يستكشفون الفوائد الكاملة للشبكة.

وأفاد التقرير بأنه في العالم 2021 أدى التوسع في الوصول إلى شبكات الجيل الخامس إلى انخفاض السرعة الإجمالية على المستوى العالمي.

وأظهر تقرير 2022 استقرار السرعة الإجمالية، حتى مع اتساع نطاق الوصول إلى شبكات الجيل الخامس، بمتوسط سرعة تنزيل عالمية لشبكات الجيل الخامس تبلغ 168.27 ميجابت/ الثانية في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة ب 166.13 ميجابت/الثانية في الربع الثالث من عام 2021.