الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

دبي (الاتحاد)

استضافت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وفداً من الاتحاد الدولي للاتصالات لمراجعة الاستعدادات الخاصة باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2023.

ترأس الوفد الزائر جوان ويلسون، نائبة مدير مكتب الاتصالات الراديوية، وضم الوفد كلاً من ماريو كاسترو غراند، رئيس خدمات البروتكول، ودرو دونفان رئيس قسم الأمن والسلامة وآخرين.

وكان في استقبال الوفد عدد من مسؤولي الهيئة برئاسة محمد الكتبي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة. وتضمنت الزيارة العديد من الجولات والاجتماعات في موقع إقامة الحدث.