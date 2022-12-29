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تراجع صادرات هونج كونج بأعلى وتيرة خلال 7 عقود

تراجع صادرات هونج كونج بأعلى وتيرة خلال 7 عقود
30 ديسمبر 2022 01:11

هونج كونج (وكالات) 

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تراجعت صادرات هونج كونج في شهر نوفمبر بأعلى وتيرة خلال سبعة عقود تقريبا بسبب تراجع الاقتصاد الصيني، والطلب على المستوى العالمي، ما يجعل الطريق إلى التعافي أصعب أمام المدينة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وقالت إدارة الإحصاء في هونج كونج، أمس، إن صادرات هونج كونج تراجعت بنسبة 24.1% الشهر الماضي مقارنة بعام سابق. وهو أسوأ تراجع منذ 1954.
وتراجعت الواردات بنسبة 20.3% في نوفمبر مقارنة بعام سابق، وهو أكبر تراجع منذ 2009.
وبلغ العجز التجاري 27.1 مليار دولار هونج كونج (3.5 مليار دولار). وقال متحدث باسم الحكومة إن الانخفاض يرجع إلى «تدهور البيئة الخارجية والعراقيل التي تواجه النقل البري عبر الحدود». وكان لدى الصين قيود صارمة للحد من انتشار كورونا آنذاك ولكنها أسقطتها. وتراجعت الصادرات إلى البر الرئيسي الصيني والولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات، بما يشمل اليابان وتايوان وفيتنام، برقم مزدوج. وبلغ التراجع في الصادرات للصين 29.7% ، وهو أسوأ بكثير من تراجع أكتوبر الذي بلغ 12.9%. وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 26.8%.

هونج كونج
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