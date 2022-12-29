أسهم كوريا الجنوبية تهبط 25% في 2022

سيؤول (رويترز)

تراجعت الأسهم في كوريا الجنوبية بنحو اثنين بالمئة في آخر جلسة تداول لها في عام 2022 أمس، وسجل المؤشر الرئيسي أسوأ أداء سنوي منذ عام 2008. وانخفض مؤشر أسعار الأسهم المركب في كوريا الجنوبية (كوسبي) 44.05 نقطة أو 1.93 بالمئة إلى 2236.40 نقطة بنهاية الجلسة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 25 أكتوبر. وهبط المؤشر كوسبي 24.89 بالمئة في 2022، وهي أول خسارة سنوية في أربع سنوات.

وقال كيم سوك هوان، المحلل لدى ميراي أسيت لتداول الأوراق المالية «يعود تراجع السوق هذا العام إلى إجراءات البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة».

وأضاف «وفي العام المقبل، سنجني نتيجة مثل هذه التحركات.. ركود اقتصادي». وخسر الوون ستة بالمئة من قيمته مقابل الدولار هذا العام، ليواصل الخسائر للعام الثاني على التوالي بعد انخفاضه 8.6 بالمئة في 2021 وتسجيله أكبر تراجع منذ عام 2008.