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الطاقة المتجددة توفر 60% من الطلب على الكهرباء

الطاقة المتجددة توفر 60% من الطلب على الكهرباء
30 ديسمبر 2022 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن توفير أكثر من 60% من إجمالي الطلب على الطاقة من خلال مصادر متجددة ونظيفة وللمرة الأولى. وقالت الشركة في بيان إنه تم تحقيق هذا الإنجاز في 20 ديسمبر الجاري في تمام الساعة 12:00 ظهراً، بسعة تبلغ نحو 5.5 جيجا واط من إجمالي الطلب على الطاقة البالغ 8.6 جيجا واط من مشاريع الطاقة الشمسية التابعة للشركة ومشاريع إنتاج الطاقة النووية.

دعم الأهداف المستدامة
قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «إن توفير أكثر من 60% من إجمالي الطلب على الطاقة من خلال مصادر الطاقة الشمسية والنووية وللمرة الأولى على الإطلاق مؤشر حقيقي على مبادرات شركة مياه وكهرباء الإمارات الاستراتيجية التي تركز على التقنيات الخالية من الكربون لدعم الأهداف المستدامة والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة».

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وأضاف:«نحن فخورون بالقيام بدور رئيسي في تعزيز خطة الانتقال إلى الطاقة النظيفة في الدولة، من خلال تنمية وتنويع محفظتنا من مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة على مستوى العالم. إنَّ هذا الإنجاز يؤكد حرص القيادة الرشيدة على المساهمة في التصدي للتغير المناخي، عبر الخطط والإجراءات الفورية التي من شأنها تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، وضمان ازدهار الدولة واستدامة مواردها للأجيال القادمة».

الطاقة الشمسية 
قامت شركة مياه وكهرباء الإمارات بتطوير أكبر ثلاث محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، حيث بدأت محطة نور أبوظبي عملياتها التشغيلية عام 2019 بإنتاج نحو 1 جيجاوات (تيار متردد) من الكهرباء. ويجري العمل على تنفيذ محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي ستكون أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، بسعة إنتاج تبلغ 1.5 جيجاوات (تيار متردد) تقريباً.

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