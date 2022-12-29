«أرادَ» تنجز مشروع «نِست» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكملت «أرادَ» جميع الأعمال في نِست، التجمّع السكني الفاخر والمخصص لإقامة الطلاب في قلب الجادة، الوجهة العصرية المتكاملة في إمارة الشارقة. ويمتاز نِست بعناصر الأمن والرفاهية وسهولة الاستخدام، كما يتيح للطلاب فرصة الإقامة والدراسة والاسترخاء والاستجمام ضمن مجتمع حديث مع مرافق ذات مستوى عالمي تم تصميمها بعناية فائقة لضمان تجربة تعليمية راقية بكلّ تفاصيلها.

ولا يبعد نِست أكثر من 5 دقائق بالسيارة عن المدينة الجامعية في الشارقة، إحدى أبرز المراكز الأكاديمية وأسرعها نمواً على مستوى الشرق الأوسط. ويضم نِست، والذي بلغت قيمة إنشائه 700 مليون درهم، 2473 وحدة مفروشة بالكامل (مستقلّة ومشتركة) ضمن 12 مجمّعاً سكنياً. ويقع التجمّع السكني الفاخر على قطعة أرض تبلغ مساحتها 380 ألف قدم مربعة.