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«أبوظبي الإسلامي» يتيح الدفع بالأجهزة القابلة للارتداء

«أبوظبي الإسلامي» يتيح الدفع بالأجهزة القابلة للارتداء
30 ديسمبر 2022 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، ADIB PAY أول خدمة من نوعها في المنطقة للدفع الإلكتروني، بالتعاون مع شركة «تابي» لتقنيات المالية ومزود خدمات الترميز، وشركة «فيزا» لبطاقات الدفع.
ويمكن لحاملي بطاقات «فيزا» من مصرف أبوظبي الإسلامي الآن إجراء مدفوعات من دون تلامس باستخدام خواتم أو ملحقات على الأساور أو الساعات خاصة، دون الحاجة إلى حمل بطاقة بلاستيكية فعلية. وذلك من خلال جهاز ADIB PAY للدفع من دون تلامس بالعديد من أجهزة المعصم القابلة للارتداء أو الساعات أو الخاتم وتحويلها إلى جهاز دفع ذكي. وسيتم توفير جهاز ADIB PAY في البداية لمجموعة مختارة من المتعاملين.

مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة فيزا
الإمارات
الدفع الإلكتروني
شركة تابي
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