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«سلامة» تستحوذ على محفظة «أمان» التأمينية

«سلامة» تستحوذ على محفظة «أمان» التأمينية
30 ديسمبر 2022 01:11

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم «سلامة»، أمس أنها ستستحوذ على المحفظة التأمينية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، والتي تشمل تأمين المركبات، والتأمين الطبي، وتأمينات الحوادث الأخرى وتكافل المجموعات (المحفظة المستهدفة). ويُشار إلى أن صفقة الاستحواذ الآن قيد الحصول على الموافقات التنظيمية الروتينية ومن المتوقع استكمالها في الربع الأول 2023.
وتشير البيانات المالية إلى أن المحفظة المستهدفة سجلت 198.59 مليون درهم لإجمالي المساهمة المكتتبة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، كما بلغ صافي دخل التكافل 5.46 مليون درهم قبل احتساب النفقات الإدارية العامة. ومن المتوقع أن تسهم عملية الاستحواذ الجديدة في تعزيز محفظة «سلامة» الحالية وخلق أوجه التآزر المجزية على المدى الطويل. كما أنها ستدعم «سلامة» لتتجاوز مليار درهم بالنسبة لإجمالي المساهمة المكتتبة، مع المساهمة في إثراء مجموعة حلول «سلامة» وتعزيز قدرتها التنافسية على صعيدي إجمالي المساهمة المكتتبة والحصة السوقية، علاوةً على تحقيق فوائد مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين والعملاء.

الشركة الإسلامية العربية للتأمين
الإمارات
شركة دبي الإسلامية للتأمين
دبي
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