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اختتام الجولة الترويجية الخليجية لـ«حياكم في أبوظبي»

مشاركون في الجولة الترويجية (من المصدر)
30 ديسمبر 2022 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بنجاح الأسبوع الماضي «الجولة الترويجية الخليجية لحملة حياكم في أبوظبي 2022» في الرياض وجدة والدمام والكويت، بمشاركة 17 من شركاء الدائرة، بما في ذلك الاتحاد للطيران، وميرال، الشريك المسؤول عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرتي ياس والسعديات. واستعرض الشركاء سوياً كيف يمكن للعائلات والأصدقاء والشباب على اختلاف اهتماماتهم في دول مجلس التعاون الخليجي الاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب الاستثنائية الملهمة ومعالم الجذب السياحية في الإمارة في موسم الشتاء.
انطلقت الجولة الترويجية في 19 ديسمبر وكانت أولى محطاتها في المملكة العربية السعودية، التي تعد من أكبر خمسة أسواق رئيسية للزوار إلى أبوظبي، فيما كانت المحطة الأخيرة للجولة في الكويت. وشهدت الجولة عقد العديد من اللقاءات الفردية والعروض التقديمية والمناقشات الجماعية، حيث التقت الدائرة والوفد المرافق لها مع حوالي 600 من الجهات والوكالات العاملة بقطاع السفر والسياحة حيث استعرضوا حملة الوجهة الجديدة «حياكم في أبوظبي: اكتشفها على طريقتك».
وقال عبد الله يوسف، مدير تطوير سوق السفر في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «لا تزال منطقة دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أكبر أسواقنا الرئيسية للسياحة الترفيهية في أبوظبي. ونسعى من خلال هذه الجولة الترويجية إلى تأكيد دعمنا لشركائنا من الجهات العاملة والمعنية بالسياحة، وتسليط الضوء على أبرز المقومات السياحية التي تحظى بها وجهتنا».

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