«اينوك» تفتتح محطتي خدمة في دبي

دبي (الاتحاد) - افتتحت مجموعة اينوك، محطتي خدمة جديدتين في منطقتي وادي الصفا ووادي العمردي بإمارة دبي، وذلك بالتماشي مع خطط المجموعة لتوسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها، لترفع بذلك العدد الإجمالي لمحطات الخدمة إلى 133 محطة في إمارة دبي و180 محطة في أنحاء دولة الإمارات. وكانت المجموعة افتتحت على مدار العام الجاري 6 محطات خدمة جديدة في أنحاء إمارة دبي، بما فيها مناطق مثل المنطقة الحرة في دبي، ودبي الجنوب، والمدينة العالمية. شُيّدت المحطتان الجديدتان في منطقتين استراتيجيتين تسهمان في خدمة العملاء بشكل كبير، إذ تخدم المحطة الأولى الواقعة في وادي الصفا مقابل القرية العالمية سائقي السيارات الذين يستخدمون شارع الشيخ محمد بن زايد القادمين من إمارة الشارقة والإمارات المجاورة الأخرى والمتجهين نحو إمارة أبوظبي وجبل علي ودبي وورلد سنترال، بينما تلبي محطة الخدمة الثانية الواقعة في وادي العمردي احتياجات السكان والزوار من سائقي السيارات في منطقة الخوانيج 1و2 باتجاه شارع الإمارات.