«غرفة دبي» تطلق مجموعة شركات الحوسبة السحابية

دبي (الاتحاد) أطلقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مجموعة شركات الحوسبة السحابية بهدف ربط شركات القطاع لتشجيع الحوار المثمر حول سبل دعم وترسيخ خدمات الحوسبة السحابية عبر مختلف قطاعات الأعمال في دبي. وستركز مجموعة الشركات الجديدة على تعزيز تطوير شركات الحوسبة السحابية، وترسيخ مكانة قطاع الخدمات السحابية لدبي في مجتمع الأعمال الدولي. ومن خلال توفير منتدى يدعم الحوار المتبادل بين الأطراف المعنية في القطاع والهيئات الحكومية، ستعالج المجموعة مسائل السياسات المتعلقة بالقطاع، إلى جانب العديد من الجوانب الأخرى. وقالت مها القرقاوي، المدير التنفيذي لدعم مصالح قطاع الأعمال في غرف دبي، إن البنية التحتية الرقمية المتطورة والمدعومة بالحوسبة السحابية ضرورية لدعم أهداف دبي المتمثلة بدمج التكنولوجيا الرقمية في جميع العمليات والخطط الحكومية، وتشكل مجموعة شركات الحوسبة السحابية دعامة أساسية لهذه البنية التحتية؛ كونها تشجع المحادثات الشفافة بين أعضاء المجموعة.