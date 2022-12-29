«مصدر».. استثمارات بأسواق واعدة وتدشين مشاريع جديدة خلال 2022

سيد الحجار (أبوظبي) أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» خلال عام 2022 مشاريع جديدة بمجال الطاقة النظيفة، في عدد من دول العالم، مع إعلانها دخول أسواق جديدة، وأبرمت اتفاقيات لاستكشاف فرص واعدة بعدة مناطق حول العالم، لتواصل الشركة دورها الرائد في نشر حلول الطاقة النظيفة عالمياً، ودعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات ومواجهة تحديات المناخ.

وشهد عام 2022 توقيع «مصدر» على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تستهدف تطوير وإنشاء وتشغيل محطات طاقة شمسية، وطاقة رياح بحرية وبرية، وتطوير مشاريع بمجال الهيدروجين، واستكشاف فرص جديدة بمجال الطاقة النظيفة، وذلك في عدة دول منها، مصر، والأردن، وجمهورية سيشل، وتركمانستان، وأوزبكستان، وتنزانيا، وأذربيجان، وإندونيسيا، وجورجيا، وسنغافورة، وجمهورية قيرغيزستان، وغيرها.

وتملك «مصدر» اليوم عمليات في أكثر من 40 دولة ضمن ستّ قارات، حيث نفّذت واستثمرت في العديد من المشاريع حول العالم نحو 20 مليار دولار.



محطات شمسية

ومؤخراً، تم الكشف عن تدشين محطة «إل دي رومانفيل» للطاقة الشمسية في جمهورية سيشل، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، حيث باشرت «مصدر» تطوير المحطة، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 5 ميجاواط، بالتعاون مع مؤسسة المرافق العامة في سيشل.

كما أعلنت «مصدر» نوفمبر الماضي عن توقيع اتفاقية تطوير مشتركة مع شركة الطاقة الحكومية «تركمان انيرجو» التابعة لوزارة الطاقة التركمانية، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 100 ميجاواط، ليكون أول مشروع لشركة «مصدر» في تركمانستان.

كوب 27

وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27» في مصر الشهر الماضي، تم توقيع اتفاقية بين كل من شركة «إنفينتي باور» المشتركة بين «مصدر»، و«إنفينتي إنرجي»، وشركة «حسن علام للمرافق» والحكومة المصرية، وذلك بهدف تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاواط في مصر، والذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم.

كما وقعت «مصدر»، وائتلاف شركائها «إنفنيتي باور القابضة»، وشركة «حسن علام للمرافق»، اتفاقية إطارية مع جهات حكومية في مصر لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة 2 جيجاواط ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك كمرحلة أولى من برنامج إنتاج 4 جيجاواط من هذا المورد الحيوي.

ووقعت «مصدر» أيضاً مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط.



طاقة الرياح

وخلال شهر سبتمبر الماضي، أعلنت «مصدر»، وشركة «آر دبليو اي رينوبلز» الألمانية، عن توقيع مذكرة تفاهم تستهدف استكشاف فرص التعاون لتطوير محطات طاقة رياح بحرية في عدد من الأسواق الرئيسية.

كما كشفت «مصدر» عن إتمام عملية الإغلاق المالي لمشروع محطة زارافشان لطاقة الرياح في أوزبكستان بقدرة 500 ميجاواط.

طاقة متجددة

ووقعت «مصدر» أغسطس الماضي، اتفاقية مع شركة كهرباء تنزانيا المحدودة «تانيسكو» لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط.

كما أعلنت عن إغلاق تمويل محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 230 ميجاواط في أذربيجان، وذلك بعد بدء أعمال إنشاء المحطة مارس الماضي.

ووقعت «مصدر» منتصف العام 2022، اتفاقيات مع وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان لتطوير مشاريع طاقة نظيفة ومتجددة بقدرات إنتاجية إجمالية مؤكدة تبلغ 4 آلاف جيجاواط، مع الحصول على حق تطوير 6 آلاف جيجاواط إضافية كمرحلة ثانية، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية من هذه المشاريع إلى 10 آلاف جيجاواط، والتي تعد الأكبر في تاريخ أذربيجان.

وتشمل الاتفاقيات تنفيذ مشاريع لطاقة الرياح البرية بقدرة 1000 ميجاواط، وأخرى في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1000 ميجاواط، بالإضافة إلى اتفاقية لتطوير مشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر بقدرة 2000 ميجاواط.

ووقعت «مصدر» العام 2022 أيضاً مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة في جمهورية قيرغيزستان لبحث فرص التعاون في تطوير مشاريع طاقة متجددة في الدولة الواقعة وسط آسيا، والتي تشمل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركّبة، والعائمة، والطاقة الكهرومائية، بقدرة محتملة تصل إلى 1 جيجاواط.



تعاون مشترك

ووقعت «مصدر» خلال شهر مايو الماضي شراكة استراتيجية بين «أدنوك» و«مصدر» و«بي بي»، تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مركزين للهيدروجين النظيف والتكنولوجيا المتطورة.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وذلك بهدف بحث فرص التعاون في مجالات طاقة الرياح البحرية، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة.

أسبوع الاستدامة

وعلى هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة يناير 2022، أطلقت «مصدر»، مشروعاً مشتركاً مع شركة «بي تي ميترابارا أديبيردانا»، وذلك لاستهداف القطاعين التجاري والصناعي اللذين يشهدان نمواً متسارعاً ضمن سوق الطاقة المتجددة في إندونيسيا.

كما وقعت اتفاقية مع «كوزمو انرجي هولدينجز كو»، إحدى كبرى شركات الطاقة في اليابان، وذلك لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة تشمل مشاريع في مجال طاقة الرياح البحرية باليابان، وكذلك اتفاقية مع «تواس باور» السنغافورية، و«اي دي اف رينوبلز» الفرنسية، وشركة «بي تي إندونيسيا باور» لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة في إندونيسيا وتصدير إلى سنغافورة، حيث تتضمن الاتفاقية تطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 1.2 جيجاواط، مع إمكانية تزويدها بتقنية لتخزين الطاقة.

ووقعت اتفاقية مع صندوق تنمية الطاقة الجورجي لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية على مستوى المرافق الخدمية في البلاد، بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاواط، وسيتم تطوير هذه المحطة بالتعاون مع الصندوق، حيث ستكون الأكبر من نوعها في جورجيا.





استحواذ استراتيجي

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، مؤخراً، عن إنجاز الاتفاقية الاستراتيجية للاستحواذ على حصص في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وتسعى «مصدر» إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة، ضمن محفظة مشاريعها المحلية والعالمية بحلول عام 2030.

وإضافة إلى أهدافها الأولية المحدّدة، تطمح «مصدر» إلى إنتاج ما يزيد على 200 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في هذا القطاع.

كما تطمح «مصدر» إلى توسيع نطاق أعمالها الناشئة في مجال الهيدروجين الأخضر بوتيرة سريعة، لتبلغ قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى مليون طنٍّ من الهيدروجين بحلول العام 2030، وهو ما يعادل تفادي أكثر من ستة ملايين طنٍّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.