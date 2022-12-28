ناقلات الإمارات إلى 461 وجهة حول العالم

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت شبكة وجهات الناقلات الوطنية الخمس لدولة الإمارات خلال عام 2022، إلى 461 وجهة حول العالم، وذلك بفضل المرونة التشغيلية العالية التي ساهمت في استئناف الرحلات لأكثر من %90 من شبكة وجهات ما قبل الجائحة، تزامناً مع تسارع وتيرة توسع شبكة وجهات الناقلات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات الناقلات الوطنية:«الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران، وويز إير أبوظبي» نجاح الشركات الخمس في تحقيق قفزة كبيرة في الأداء التشغيلي خلال العام 2022 مقارنة مع العام 2021، واقترابها من استعادة مستويات ما قبل الجائحة على صعيد السعة المقعدية للرحلات المجدولة.

وبحسب البيانات التي رصدتها «الاتحاد» ارتفع عدد وجهات الاتحاد للطيران إلى 67 وجهة على امتداد 45 دولة، حتى أكتوبر من العام الجاري، فيما بلغ عدد وجهات شبكة طيران الإمارات للركاب نحو 140 وجهة، والعربية للطيران من مراكزها الثلاث في دولة الإمارات إلى 110 وجهات، وفلاي دبي إلى 108 وجهات، وويز إير أبوظبي إلى 36 وجهة.

وعكس التوسع القوي في شبكة وجهات الناقلات الوطنية خلال العام 2022، الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة النقل الجوي، حيث حلت في المرتبة الأولى إقليمياً والسابعة عشرة عالمياً بين قائمة أكبر أسواق النقل الجوي في العالم، وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي»، التي أظهرت ارتفاع السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة، خلال 2022، إلى 63.89 مليون مقعد مجدول، مقارنة مع 38.16 مليون مقعد في العام الماضي، بنمو 67.4%.

الاتحاد للطيران.. توسع ونمو

ووفقاً لأحدث بيانات الاتحاد للطيران، ارتفعت شبكة وجهات الناقلة، التي تستعد لبدء فصل جديد من النمو التوسّع، إلى 67 وجهة على امتداد 45 دولة، حتى أكتوبر من العام الجاري، وذلك بعد إضافة رحلة EY868 المنتظمة بين أبوظبي وجوانزو في جمهورية الصين الشعبية، لتصبح بذلك الاتحاد أول شركة طيران دولية تُشغّل خدمات للركاب إلى أهم ثلاث وجهات في الصين منذ بدء الجائحة، والتي تشمل بكين وشنغهاي وجوانزو.

وتستعد الاتحاد للطيران لتعزيز الربط الجوي بين الإمارات والصين العام المقبل، مع زيادة رحلاتها الأسبوعية إلى خط أبوظبي شنغهاي، حيث تخطط الشركة إلى تسيير رحلتين أسبوعياً إلى مطار بودونج بطائراتها الحديثة من طراز بوينغ 787 و777، اعتباراً من فبراير 2023، وبحسب الموافقات التنظيمية، لتوفر هذه الإضافة للمسافرين 5 رحلات أسبوعية من دون توقف بين أبوظبي والصين.

وأعلنت الاتحاد للطيران كذلك خططها لرفع عدد رحلاتها بين أبوظبي ونيويورك إلى رحلتين يومياً اعتباراً من 24 أبريل 2023، بمعدّل 14 رحلة أسبوعياً إلى مطار جون كينيدي الدولي (JFK) من دون توق، واعتباراً من 26 مارس 2023، ستسيّر الشركة رحلات يومية بين أبوظبي وكولكاتا، من دون توقف، بما يفتح أمام المسافرين المزيد من فرص الربط إلى شبه القارة الهندية.

وأعلنت الاتحاد للطيران، استئناف تشغيل 4 من طائرات إيرباص A380 ابتداء من صيف 2023، وذلك بعد ازدياد الطلب على السفر عبر شبكة وجهات الشركة وتوصيات الضيوف بإعادة واحدة من أفخم طائرات السفر التجاري في الأجواء.

طيران الإمارات 140 مدينة

واصلت طيران الإمارات خلال عام 2022 التركيز على استعادة شبكة الركاب العالمية واتصالاتها من خلال مركزها في دبي، واستئناف الخدمات وإضافة رحلات لتلبية طلب العملاء عبر الأسواق، وإعادة تشغيل المزيد من طائرات A380، ليرتفع إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلة باستخدام كامل أسطولها من طائرات البوينج 777 و83 طائرة A380، من 128 في عام 2021 إلى 140 مدينة حتى الآن، وافتتاح وجهة جديدة واحدة.

ولتوسيع خيارات الاتصال للعملاء، أبرمت طيران الإمارات اتفاقيات مشاركة بالرمز واتفاقيات إنترلاين مع 12 شركة طيران والتي كان من أبرزها شركة يونايتد إيرلاينز، وإيرلينك وإير كندا، وسكاي إكسبريس، وصن كانتري إيرلاينز.

وخلال شهر نوفمبر الماضي استأنفت طيران الإمارات تسيير رحلاتها إلى ريو دي جانيرو وبوينس آيرس، التي كانت متوقفةً منذ انتشار جائحة «كوفيد-19». وخلال المدة من 1 أبريل وحتى 30 سبتمبر 2022، نقلت طيران الإمارات 20 مليون راكب بنمو نسبته 228%، عن المدة ذاتها من السنة الماضية.

فلاي دبي.. عام استثنائي

شكل عام 2022 عاماً استثنائياً جديداً في مسيرة فلاي دبي، في ظل الإنجازات العديدة التي حققتها على صعيد الأداء التشغيلي والتوسع في الأسطول وشبكة الوجهات التي ارتفعت خلال عام 2022 إلى 108 وجهات، ويتوقع أن تصل إلى من 115 وجهة، مع إعلانها إضافة 7 وجهات جديدة في النصف الأول من 2023.

وتتوقع فلاي دبي أن تتسلم الناقلة 17 طائرة جديدة خلال العام المقبل، من طراز بوينج 737 ماكس مقارنة مع 21 طائرة تسلمتها الشركة خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي الأسطول من 71 طائرة حالياً إلى 88 طائرة بنهاية 2023، الأمر الذي سيسهم في تعزيز نمو شبكة الناقلة وخدمة المزيد من الوجهات.

ومنذ بداية العام الجاري، أطلقت «فلاي دبي» رحلات إلى أكثر من 20 وجهة، بما في ذلك بيزا في إيطاليا، وأوش في قيرغيزستان، وسمرقند ونمنغان في أوزبكستان، فيما أطلقت 25 وجهة منذ 2021، منها وجهتان في أوزبكستان، وقيرغيزستان، وبيزا، والسعودية ووجهات موسمية خلال الصيف.

وبدأت الشركة بتشغيل رحلة يومية إلى العاصمة السلوفينية «لوبليانا» خلال ديسمبر الجاري بالتزامن مع قوة الطلب الموسمي إلى هذه الوجهة الأوروبية، ليصل إجمالي عدد وجهاتها الدولية حالياً إلى 108 وجهات عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

العربية للطيران 110 وجهات

تسير مجموعة «العربية للطيران» إلى أكثر من 200 وجهة دولية من مراكز عملياتها الستة في دولة الإمارات، والمغرب ومصر وباكستان وأرمينيا، من بينها 110 وجهات انطلاقاً من مراكز عملياتها الثلاث في دولة الإمارات المتحدة (الشارقة، رأس الخيمة، أبوظبي).

وشهد عام 2022 مواصلة الشركة استئناف خدماتها إلى المزيد من وجهات الشبكة التي كانت تطير إليها الناقلة قبل الجائحة، فضلاً عن إضافة وجهات جديدة أبرزها ميلانو ونمنكان من الشارقة وطشقند من أبوظبي ومرسيليا من القاهرة.

وإلى جانب توسيع شبكة وجهاتها، أطلقت مجموعة العربية للطيران ومجموعة دال، «العربية السودان» وهي شركة طيران جديدة، والتي تتخذ مطار الخرطوم الدولي مقراً لها. بالإضافة إلى توسيع أسطول طائراتها من خلال طلبية شراء 120 طائرة من عائلة «إيرباص» لتنضم إلى أسطولها ابتداء من عام 2024.

ويز إير أبوظبي 36 وجهة

واصلت شركة ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة، التي دشنت عملياتها في يناير من العام 2021، توسعة شبكة وجهاتها المتنامية، بإضافة نحو 8 وجهات جديدة خلال العام 2022، ليصل إجمالي الشبكة إلى 36 وجهة، من بينها 27 وجهة في منطقة الشرق الأوسط.

واحتفت الشركة في شهر ديسمبر الجاري بوصول عدد ركابها، الذين نقلتهم إلى مختلف الوجهات ضمن شبكتها المتنامية، إلى مليون مسافر في عام 2022. وتمكنت الشركة من تسيير أكثر من 6 آلاف رحلة جوية منذ إطلاقها في يناير 2021، على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية.