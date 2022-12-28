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الاقتصادي

2.5 مليار درهم مكاسب «سوق أبوظبي»

2.5 مليار درهم مكاسب «سوق أبوظبي»
29 ديسمبر 2022 01:47

أبوظبي (وام) 

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عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تعاملات أمس، بعدما ربح رأسماله السوقي ما يناهز 2.5 مليار درهم، بدعم رئيسي من صعود أسهم المالية والعقار والصناعة. ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.214 تريليون درهم موزعة بواقع 2.631 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و582.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.3 مليار درهم موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي و230.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 235.6 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 14 ألف صفقة.وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» مرتفعاً بنسبة 0.39% إلى 10287.58 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 0.36% ليقفل عند 10293.07 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوي 3344 نقطة.
دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع أسهم مثل «أبوظبي الأول» بنسبة 1.63% و«أبوظبي الإسلامي» 1.65% و«أمريكانا» 1.02% و«الدار العقارية» 0.67% و«الفا ظبي» 0.52%، كما صعد «العالمية القابضة» بنسبة 0.02% مع تصدره قائمة الأنشط بسيولة جاوزت 244.3 مليون درهم.
وفى سوق دبي، ارتفع «ديوا» 1.3% و«دبي الإسلامي» 0.52% و«سوق دبي المالي» 1.32% و«العربية للطيران» 1.8% و«تبريد» 3.4% و«دو» 0.52% و«تعاونية الاتحاد» 0.38%، وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 80.2 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 59.9 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 59.9 مليون درهم.

أبوظبي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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