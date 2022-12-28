44.7 ألف دولار متوسط نصيب الفرد من الناتج في الإمارات

حسام عبدالنبي (دبي)

حققت الإمارات نمواً ملحوظاً في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 44742 دولاراً في عام 2021 مقابل 38663 دولاراً في العام السابق، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، الصادر عن صندوق النقد العربي.

أشار التقرير إلى أنه فيما يخص مؤشرات النمو والتضخم في الإمارات في عام 2021، وصل معدل النمو خلال العام إلى نسبة %2.3 نتيجة زيادة العائدات النفطية جراء ارتفاع الأسعار العالمية وتحسن القطاعات غير النفطية، خاصة القطاع السياحي، بعد التراجع الذي عرفه خلال عام 2020 جراء جائحة «كوفيد-19»، لافتاً إلى أن مستويات التضخم في الإمارات شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة %0.2 نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وارتفاع الأسعار المحلية للعقارات، والسياسة النقدية التيسيرية، والانتعاش المستمر في الطلب المحلي.

تطور إيجابي

وحسب نتائج التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، فإن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربياً من حيث بقاء الطلبة في نظام التعليم (معدلات التمدرس) بحوالي 15.7 سنة، حيث يشير التطور الإيجابي في متوسط سنوات التمدرس وأداء مؤشرات التعليم الأخرى إلى إمكانية تحقيق تقدم ملموس في مستوى تعليم السكان ورفع كفاءة الموارد البشرية، منوهاً بأن نسبة التسرب من التعليم في الإمارات تنخفض إلى أقل من 5% لتكون من ضمن أقل النسبة في الدول العربية، حيث إن زيادة نسبة التسرب من التعليم في بعض الدول العربية تشير إلى عوامل عديدة، منها عدم قدرة بعض الأسر على تحمل تكاليف الدراسة، وضرورة العمل لمساعدة الأسرة بالنسبة لبعض الأطفال خاصة في الريف، وعدم جاذبية المدارس الحكومية بصفة عامة، كما يعتبر التسرب المدرسي عاملاً أساسياً لارتفاع نسب البطالة، نظراً إلى حرمان الطلبة المعنيين بهذه الظاهرة من الحصول على تعليم.

وأفاد التقرير أن الإنفاق على التعليم في الإمارات يعد الأفضل عربياً، حيث بلغت نسبة الإنفاق على التعليم من الإنفاق العام الإجمالي في الدولة 23.4%، في حين تراوحت النسبة بين 15% إلى 20% في الجزائر والسعودية وسورية وفلسطين وجزر القمر والمغرب واليمن.

وذكر التقرير أنه بالنسبة لتوافر مياه الشرب الآمنة للسكان في الدول العربية فرادى، فتشير البيانات المتاحة إلى أنها تتوافر لجميع السكان في ست دول، هي: الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت وليبيا، في حين تتوافر لأكثر من نسبة 90% من السكان في تسع دول أخرى، هي: الأردن وتونس والجزائر وسورية والعراق وفلسطين ولبنان وعمان ومصر، بينما تتراوح هذه النسبة بين 56% و6% في الصومال والسودان واليمن، وحوالي 76% في جيبوتي، وحوالي 72% في موريتانيا.

التعافي من الجائحة

وأكد التقرير، أن قطاع البناء والتشييد استعاد قدراً من التعافي من آثار جائحة «كوفيد-19» التي ألحقت به أضراراً عديدة، حيث سجلت السعودية أعلى مستويات الناتج في قطاع التشييد والبناء حيث بلغ حوالي 45.5 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحوالي 36.8 مليار دولار، ومصر حوالي 27.3 مليار دولار، وقطر بحوالي 24.1 مليار دولار، والجزائر بحوالي 19.8 مليار دولار، والمغرب بحوالي 7.7 مليار دولار، وعمان بنحو 4.6 مليار دولار.

وأوضح أن بيانات إنتاج الحديد الصلب في الدول العربية تظهر استمرار تصدر مصر قائمة الدول العربية المنتجة للحديد، حيث بلغت كمية الإنتاج في عام 2021 نحو 10.3 مليون طن، بمعدل نمو بلغ حوالي 25.1%، تلتها السعودية بنحو 8.7 مليون طن وبمعدل نمو بلغ نحو 12.3%، ثم الجزائر بنحو 4 ملايين طن، والإمارات بنحو 3 ملايين طن وبمعدل نمو بلغ نحو 10%، لافتاً إلى أن الإمارات جاءت الثانية عربياً في صناعة التكرير، حيث جاءت السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 32.3% من إجمالي الطاقة التكريرية في الدول العربية عام 2021، تليها الإمارات بنسبة 13.1% ثم العراق بنسبة 8.5%، فالكويت بنسبة 8.3%.

ويعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (الأوابك)، إضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير بمهام تحريره وإصداره.

تحسن الأداء الاقتصادي للدول العربية

شهدت الدول العربية تحسناً في الأداء الاقتصادي العام خلال عام 2021، حيث بدأت العديد من الدول في التعافي من آثار جائحة «كوفيد-19» وكان هذا التعافي متبايناً نتيجة اختلاف معالجات الوضع الوبائي، وفعالية السياسات والإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد، ومدى التأثر بالأداء الاقتصادي لأهم الشركاء التجاريين في الخارج، والخصائص الهيكلية لكل اقتصاد قبل بداية الجائحة، وفقاً للتقرير الاقتصادي العربي الموحد.

وقال إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الدول العربية مجتمعة نما بنحو 13.9% في عام 2021، حيث بلغ حوالي 2881 مليار دولار أميركي في عام 2021، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الدول العربية في عام 2021 بنحو 3.9% بالمقارنة مع انكماش بلغ حوالي 5.8% في عام 2020.

وأشار إلى أنه فيما يخص نشاط الاستكشاف في الدول العربية، فقد تم تحقيق 10 اكتشافات نفطية، واكتشافين للغاز خلال عام 2021، واستحوذت الدول العربية على نحو 55.2% من تقديرات الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط ونحو 26.9% من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، واستأثرت بنسبة 27.5% من إجمالي الإنتاج العالمي من النفط الخام، وشكلت حصتها من كميات الغاز الطبيعي المسوق 16% من الإجمالي العالمي في عام 2021.

ولفت إلى أنه في المقابل، ارتفع استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2021 بنحو 291 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم، أي بنسبة 1.9% ليصل إلى نحو 15.8 مليون برميل مكافئ نفط يوميا، وظل النفط والغاز الطبيعي المصدرين الأساسيين اللذين تعتمد عليهما الدول العربية لتغطية احتياجاتها من الطاقة، حيث شكلت حصتهما معاً 97.9% من إجمالي مصادر الطاقة، مع استمرار دخول الطاقات المتجددة بشكل ملحوظ في مزيج الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.