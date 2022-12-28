12.8 مليون زائر دولي لدبي في 11 شهراً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

نجح القطاع السياحي في دبي في استعادة أكثر من 85% من مستويات ذروة ما قبل الجائحة، على صعيد أعداد الزوار الدوليين الذين استقبلتهم الإمارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2022، والتي بلغت 12.8 مليون سائح، مقارنة مع 15 مليون سائح للفترة ذاتها من عام 2019، وتسجيل نمو بنسبة 113% عن الفترة المماثلة من عام 2021، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، التي أظهرت استقبال الإمارة أكثر من 1.4 مليون زائر دولي خلال شهر نوفمبر الماضي،

وبحسب البيانات الشهرية للدائرة، تجاوزت مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع الفندقي في الإمارة مستويات ذروة عام 2019، على مستوى عدد الغرف والليالي الفندقية، ومتوسط الأسعار والعائد على الغرف المتاحة.

وارتفع متوسط الإشغال الفندقي في دبي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الجاري إلى 72.6% مقارنة مع 65.8% في 2021، مقترباً من متوسط نفس الفترة في 2019 الذي بلغ 74.9%، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في الطاقة الفندقية، حيث بلغ عدد المنشآت الفندقية العاملة في دبي بنهاية نوفمبر الماضي 794 منشأة تضم 145098 غرفة مقابل 743 منشأة بـ 136030 غرفة بنهاية نوفمبر 2021، و732 منشأة

بـ 124409 غرفة في نفس الفترة من 2019.

كما ارتفع عدد ليالي المبيت (الغرف المحجوزة) من يناير وحتى نوفمبر الماضي إلى 34 مليون ليلة مبيت، بنمو 21% مع العام الماضي الذي سجل 28.1 مليون ليلة مبيت، وبنمو 17% مقارنة مع 2019 الذي سجل 29.1 مليون ليلة مبيت، في حين بلغ متوسط مدة إقامة النزلاء في الفترة بين يناير ونوفمبر 2022 نحو 4 ليالٍ فندقية مقارنة بنحو 4.6 ليلة في الفترة ذاتها من عام 2021، مع نمو 17.6% مقارنة مع 2019 الذي بلغ خلاله متوسط إقامة النزلاء 3.4 ليلة.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 521 دهماً مقارنة مع 418 درهماً في الفترة المقابلة من العام الماضي و405 دراهم في 2019، وارتفع معدل العائد من الغرف المتوفر من 275 درهماً العام الماضي إلى 378 درهماً خلال 11 شهراً من 2022 بنمو 38%، ومقارنة مع 303 دراهم في 2019، تصل نسبة النمو 25%.

واستحوذت الفنادق المصنفة 5 نجوم على 34% من إجمالي عدد الغرف المتوافرة في دبي بنهاية نوفمبر، حيث بلغ عدد الفنادق ضمن هذه الفئة 149 منشأة تضم 49129 غرفة، وبلغ عدد الفنادق المصنفة 4 نجوم 187 منشأة تضم 42049 غرفة، أي ما يشكل 29% من إجمالي الغرف، أما المنشآت المصنفة بين نجمة لغاية 3 نجوم فبلغ عددها 265 منشأة تضم 28107 غرفة، بالإضافة إلى 81 منشأة للشقق الفندقية الفخمة تضم 13019 شقة و112 منشأة للشقق الفندقية متوسطة المستوى تضم 12794 غرفة.

الأسواق الرئيسة

حافظت الهند على مركزها الأول بين الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي خلال 11 شهراً من عام 2022، إذ بلغ عدد الزوار الهنود إلى الإمارة 1.64 مليون سائح بنمو 106% عن نفس الفترة من 2021، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بـ 1.21 مليون زائر مسجلة نمواً بـ 449% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي و29% مقارنة مع 2019، وارتفعت أعداد السياح من السعودية إلى دبي بـ 185% إلى 1.15 مليون سائح، وبذلك تأتي السعودية في المركز الثالث، فيما ازدادت أعداد السياح من المملكة المتحدة، التي جاءت رابعاً، من 315 ألف زائر العام الماضي إلى 938% بنمو 198%، وحلت روسيا في المرتبة الخامسة بـ 647 ألف زائر مقارنة بـ 374 زائر في نفس الفترة من العام الماضي بنمو 73%.

واحتلت أستراليا المرتبة الأولى بين الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي من يناير لغاية نوفمبر من العام الجاري من حيث نمو الزوار مقارنة بذات الفترة من 2021، حيث سجلت أعداد الزوار من أستراليا نمواً بـ 559% بـ 160 ألف سائح. كما شهدت أعداد الزوار من الكويت نمواً لافتاً بـ 301% من خلال 238 زائر العام الجاري.

ومن حيث توزيع الأسواق حسب المناطق الجغرافية، جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في الصدارة باستحواذها على 21% من زوار دبي الدوليين، تلتها أوروبا الغربية بـ 20% تليها جنوب آسيا بـ 17% ومن ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 12% وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 11%.