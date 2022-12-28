2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 622 مبايعة بقيمة 1.95 مليار درهم، منها 58 مبايعة للأراضي بقيمة 578.2 مليون درهم و564 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.37 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 230 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 57 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بمبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 97 مبايعة بقيمة 168 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم، وثالثة في الثنيه الثالثة بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 565.34 مليون درهم منها 12 رهونات أراض بقيمة 80.15 مليون درهم و70 رهونات فلل وشقق.