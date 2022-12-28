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الاقتصادي

رئيس «جازبروم» الروسية: أسواق الطاقة تشهد تغييرات جذرية

مقر شركة «جازبروم» الروسية
28 ديسمبر 2022 21:50

أقر رئيس مجموعة جازبروم الروسية العملاقة أليكسي ميلر اليوم الأربعاء بأن عام 2022 كان «صعبا للغاية» لمؤسسته تميز بتغيير كبير في الاستراتيجية بعد تحول الصادرات إلى آسيا في خضم الأزمة بين موسكو والغرب.
أعلن ميلر خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف في نهاية العام «أود أن أؤكد أن عام 2022 كان بالطبع صعبا للغاية».
قال رئيس غازبروم إنه حدثت «تغييرات جذرية في أسواق الطاقة» جراء العقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.
في 2021 كانت روسيا عبر جازبروم أول مصدر للغاز في العالم وأكبر مزود للغاز للاتحاد الأوروبي، لكن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد خفضت وارداتها إلى حد كبير لتصل إلى أقل من 10% من إجمالي كمية الغاز المستورد بحسب بروكسل.
قال ميلر إنه خلال عام 2022 «استخرجت شركة جازبروم التي باتت مملوكة للدولة الروسية كليا تقريبا، 412,6 مليار متر مكعب من الغاز» منها ما يزيد قليلا عن 100 مليار متر مكعب مخصصة للتصدير.
وهذا مستوى أقل مما كان عليه في 2021.
في بيان نُشر في الأول من ديسمبر، أعلنت جازبروم أنها استخرجت «376,9 مليار متر مكعب من الغاز» بين يناير ونوفمبر 2022، أي أقل بنسبة 20% تقريبا من الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت الصادرات إلى البلدان خارج رابطة الدول المستقلة (التي تضم عدة دول من الاتحاد السوفييتي السابق) بنسبة 44,5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتصل إلى 95,2 مليار متر مكعب.
كما رحب ميلر في خطابه الأربعاء بافتتاح حقل غاز كوفيكتا في 21 ديسمبر، وهو حقل واسع يقع في سيبيريا ومن شأنه أن يسمح بزيادة الصادرات إلى الصين بشكل كبير.
وتحاول روسيا منذ سنوات زيادة إمداداتها من الغاز للاقتصاد الصيني الذي يستهلك الطاقة بشكل كبير، وسرعت هذه الوتيرة في الأشهر الأخيرة وسط العقوبات الدولية التي تستهدفها.
وقال ميلر «الآن خط أنابيب الغاز سيبيريا (الذي يربط بين روسيا والصين) يعمل على امتداد طوله أي أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر».

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المصدر: آ ف ب
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