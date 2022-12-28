الخميس 29 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

سهم «تسلا» يعاود الارتفاع بعد 7 أيام من التراجع

صعود «تسلا» بعد أطول فترة تراجع متصلة في تاريخ سهم الشركة
28 ديسمبر 2022 21:48

عاد سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» في بداية تعاملات اليوم الأربعاء للارتفاع بعد 7 أيام متصلة من التراجع، والتي كانت أطول فترة تراجع متصلة في تاريخ سهم الشركة. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم الشركة ارتفع في بداية تعاملات اليوم بنسبة 3.8%، بعد تراجعه في وقت سابق من التعاملات بنسبة 4%، مشيرة إلى أن زيادة اليوم تعوض نسبة ضئيلة من التراجع التراكمي للسهم خلال العام الحالي بنسبة 69% ليكون السهم أحد الأسوأ أداء بين الأسهم المدرجة على مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا خلال العام الحالي. وتراجع السهم أمس بنسبة 11% بعد تقرير إخباري عن اعتزامها خفض عدد أيام العمل في مصنعها بمدينة شنغهاي الصينية خلال الشهر المقبل إلى 17 يوما فقط. وبحسب مذكرة داخلية تعتزم الشركة تشغيل المصنع لمدة 17 يوما خلال يناير المقبل للفترة من 3 إلى 19 من الشهر، في حين سيتم وقف تشغيل المصنع اعتبارا من 20 حتى 31 يناير المقبل بمناسبة بداية العام الصيني الجديد.

أخبار ذات صلة
طفرة في صادرات الصين من السيارات الكهربائية
تحركات محدودة لبورصة وول ستريت عند الفتح
المصدر: وكالات
تسلا
بورصة وول ستريت
السيارات الكهربائية
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
«هالاند العشرين» يقود سيتي لاجتياز ليدز في مسقط رأسه
«هالاند العشرين» يقود سيتي لاجتياز ليدز في مسقط رأسه
اليوم 09:00
الذهب يتراجع مع ترقب بيانات اقتصادية
الاقتصادي
الذهب يرتفع وسط ترقب لأسعار الفائدة
اليوم 08:55
أحد المشاة دراجته على طول شارع نيويورك
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخرج ببطء من عاصفة تاريخية
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©