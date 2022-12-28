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الاقتصادي

طفرة في صادرات الصين من السيارات الكهربائية

مصنع سيارات تسلا في الصين
28 ديسمبر 2022 21:45

ارتفعت صادرات الصين من السيارات الكهربائية بأكثر من الضعف في نوفمبر، لتسجل بذلك رقماً قياسياً شهرياً، تغذيه في الغالب شركات صناعة السيارات الأوروبية التي قامت بتوزيع الإنتاج إلى بلادها. وحسب وكالة بلومبرج، صدّرت شركات صناعة السيارات في الصين، سيارات كهربائية بقيمة 3.2 مليار دولار في نوفمبر، أي بزيادة 165% عن العام الماضي مُسجلةً بذلك أعلى إجمالي شهري على الإطلاق، وفقاً لما أظهرته بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في البلاد. تُعتبر الدول الأوروبية مثل بلجيكا وإنجلترا من أكبر المستوردين، حيث استحوذت على ما يقرب من 70% من الشحنات. شكلت صادرات سيارات الركاب الكهربائية أكثر من نصف إجمالي شحنات السيارات لمدة شهرين على التوالي، حيث سجلت الصادرات خلال شهر نوفمبر رقماً قياسياً بلغ 6 مليارات دولار. تأتي هذه الأرقام بينما تسعى شركات صناعة السيارات الأوروبية، ومن بينها "فولكس واجن" و"بي إم دبليو إيه جي"، إلى إنتاج قطع الغيار والسيارات داخل الصين بسبب الطاقة الإنتاجية المحدودة في أسواقها المحلية. كما وسعت شركة "سايك موتور" (SAIC Motor Corp)، الشركة المالكة الصينية للعلامة التجارية البريطانية "إم جي موتورز" (MG Motors)، شبكة توزيعها لبيع السيارات الكهربائية في أوروبا من خلال الواردات. كما شحنت شركة "تسلا" أكثر من 37 ألف سيارة من الصين الشهر الماضي، بعد تصدير 60 سيارة فقط في مارس، بينما لم تصدر أي سيارة في أبريل، بعد أن أوقفت عمليات التجميع بسبب الإغلاق في شنغهاي.

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المصدر: وكالات
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