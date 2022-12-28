استقرار أسعار الغاز في أوروبا من أدنى مستوياتها خلال 10 أشهر

استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا اليوم الأربعاء بعد تراجعها خلال الأيام الماضية لأقل مستوياتها منذ 10 أشهر، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون احتمالات تراجع الطلب نتيجة الطقس المعتدل، في مواجهة مخاطر المنافسة الآسيوية على إمدادات الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العقود الآجلة للغاز قلصت في تعاملات اليوم بعضا من خسائر الأيام السبعة الماضية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تظل درجات الحرارة في أوروبا أعلى من المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، بحسب المحللين في شركة ماكسار تكنولوجيز.

في الوقت نفسه، فإن نشاط الرياح ساعد في ارتفاع إنتاج الكهرباء من محطات طاقة الرياح مما أسهم في تخفيف الضغط على أنظمة الطاقة الأوروبية. في السياق ذاته، يراقب المتعاملون السوق بحثاً عن أي إشارات إلى تحول شحنات الغاز الطبيعي المسال عن السوق الأوروبية، في ظل استمرار الفارق البسيط في الأسعار بين أوروبا وآسيا.

في الوقت نفسه يبدو أن الأسعار تتجه نحو الاستقرار "مع مخاطر زيادة المنافسة على شراء الغاز الطبيعي المسال من جانب المشترين في آسيا مما يحول من دون مزيد من الانخفاض في السعر"، بحسب أولي هانسن رئيس قطاع أبحاث سوق السلع في ساكسو بنك.

وارتفع سعر العقود الهولندية القياسية تسليم الشهر المقبل خلال تعاملات اليوم بنسبة 2.9% إلى 82.4 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بعد تراجعه بنسبة 4.8% في وقت سابق من التعاملات ليصل لأقل مستوياته منذ 22 فبراير الماضي. وتراجع سعر الغاز البريطاني بنسبة 4.5%، في حين تراجعت أسعار الكهرباء في ألمانيا تسليم الشهر المقبل بنسبة 7%.