11 مليون برميل يومياً إنتاج روسيا من النفط والغاز

أظهرت حسابات لرويترز وبيانات نشرتها هيئة الإحصاء الروسية (روس ستات) اليوم الأربعاء أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع في نوفمبر إلى 10.9 مليون برميل يوميا من 10.71 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

وبالطن بلغ إنتاج النفط ومكثفات الغاز 44.6 مليون طن الشهر الماضي. وقالت روس ستات أيضا إن إنتاج النفط باستثناء مكثفات الغاز بلغ 40.9 مليون طن الشهر الماضي، مقارنة مع 41.6 مليون طن في أكتوبر، وهو أطول بيوم.

وأضافت أن إنتاج الغاز الطبيعي المُسال بلغ 2.8 مليون طن في نوفمبر بانخفاض 0.7 بالمئة على أساس سنوي و0.5 بالمئة عن أكتوبر. وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المُسال منذ يناير حتى نوفمبر 29.7 مليون طن بزيادة 9.5 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2021.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 48.1 مليار متر مكعب الشهر الماضي، أي أقل بنسبة 16.5 بالمئة عن نوفمبر 2021، لكنه ارتفع بنسبة 5.2 بالمئة عن أكتوبر 2022.