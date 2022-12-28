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الاقتصادي

النفط ينخفض 2% في تعاملات خفيفة وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني

مخاوف بشأن الطلب تهبط بأسعار النفط
28 ديسمبر 2022 20:58

 تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين المخاوف من ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في مقابل فرص تعافي الطلب على الوقود في البلد الآسيوي مع تخفيف قيود الجائحة هناك.

وبحلول الساعة 15.01 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.69 دولار أو اثنين بالمئة إلى 82.64 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.55 دولار أو اثنين بالمئة أيضا إلى 77.98 دولار للبرميل.

وقالت الصين إنها ستكف عن إلزام القادمين إليها بدخول الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير في خطوة رئيسية على طريق تخفيف القيود الصارمة على حدودها. ومع ذلك، تواجه المستشفيات الصينية ضغوطا شديدة بسبب ارتفاع عدد إصابات كوفيد-19.

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وقال ليون لي المحلل في سي.إم.سي ماركتس «حتى مع تخفيف الصين لقيود كوفيد، من الصعب تعافي الطلب على المدى القصير في ضوء التراجع الحاد للأنشطة الخارجية بسبب (الأعداد) الكبيرة لحالات العدوى». ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول خلال هذا الأسبوع أقل من المعتاد مع اقتراب نهاية العام، مما يؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط. وسجل كلا الخامين القياسيين أعلى مستوى لهما في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء، حيث تسببت موجة برد في أنحاء الولايات المتحدة في إغلاق عدد من مواقع الإنتاج والمصافي.

وفي غضون ذلك، قالت روسيا إنها تهدف إلى حظر مبيعات النفط اعتبارا من الأول من فبراير للدول التي تلتزم بسقف أسعار الخام الذي فرضته مجموعة السبع في الخامس من ديسمبر، على الرغم من عدم وضوح تفاصيل كيفية تطبيق الحظر. وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بنحو 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع انخفاض مخزونات نواتج التقطير أيضا.

المصدر: رويترز
الاقتصاد الصيني
كوفيد-19
أسعار النفط
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