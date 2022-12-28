الإمارات تطلق برنامجاً لدعم الشركات الناشئة في مجال الامتياز التجاري

أطلقت وزارة الاقتصاد برنامج ScaleUp Franchise بالشراكة مع شركة «امتياز» Emtiyz المتخصصة في الامتياز التجاري (الفرنشايز)، حيث يأتي البرنامج ضمن مبادرات المرحلة الثانية من «موطن ريادة الأعمال».

وقالت الوزارة في بيان: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز جهود الدولة لتسريع نمو أعمال الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم خططها التوسعية وزيادة استثماراتها بالأسواق المحلية والعالمية.

وأكد عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم لبيئة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في الدولة، وتطوير شراكتها مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار مشروع موطن ريادة الأعمال، بما يعزز من الممكنات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولهم إلى الفرص وتوسيع أعمالهم.

وأضاف: «يهدف برنامج ScaleUp Franchise إلى تطوير نظم العمليات الداخلية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بمجال الامتياز التجاري، ودعم قدرتها وتزويدها بالخبرات والمعرفة حتى تصبح جاهزة للاستفادة من النظم العالمية للامتياز التجاري، بما يدعم خططها التوسعية والاستثمارية بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية».

وأشار إلى أن البرنامج يسهم أيضاً في تزويد الشركات بكافة الخدمات القانونية والتشغيلية والمالية الخاصة بأنظمة الامتياز العالمية، عبر حصولها على الاستشارات القانونية والدورات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى تقديم الدعم التسويقي للعلامات التجارية للشركات لمدة تصل إلى 10 سنوات، بما يساعدها على استقطاب المستثمرين، وتدشين فروع جديدة محلياً وعالمياً.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن البرنامج سيتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تستمر المرحلة الأولى لمدة 8 أسابيع وتضم 25 شركة صغيرة ومتوسطة، والمرحلة الثانية تصل مدتها 6 أشهر، وتهدف إلى ضمان تحقيق الجاهزية الكاملة للامتياز التجاري للشركات المشاركة بالبرنامج.

ويندرج ScaleUp Franchise ضمن أحد مسارات برنامج «منصة دعم الشركات السريعة النمو»، الذي يأتي ضمن أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لـ «موطن ريادة الأعمال». وتدعو الوزارة كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية الراغبة في المشاركة بالبرنامج التقديم من خلال هذا الرابط: The Entrepreneurial Nation.