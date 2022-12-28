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الاقتصادي

«غرفة الفجيرة» تعتمد خطة وموازنة 2023

مجلس إدارة غرفة الفجيرة خلال الاجتماع
28 ديسمبر 2022 20:30

أكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أهمية تشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة لتحسين منتجاتها، لما لها من دور مؤثر ورئيس في دعم مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي، والإسهام في تحقيق الرؤية الطموحة للدولة بشأن التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري الـ 16 برئاسة سرور حمد الزوهري، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، في مقر الغرفة حيث اطلع المجلس على خطة العمل التشغيلية للغرفة للعام 2023 والموازنة التقديرية وتم اعتمادهما.

وأوضح سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة أن المجلس وافق على تنظيم جائزة التميز الاقتصادي، إحدى مبادرات الغرفة، لتحفيز الشركات والمؤسسات والمصانع في الإمارة، على الإبداع والأداء المؤسسي المتميز وتطوير منظومة الجودة وفق معايير عالمية، لترجمة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بشأن مسيرة تحقيق التنمية الاقتصادية بالإمارة.

وقال الهنداسي: إن الخطة التشغيلية للغرفة للعام 2023، تشتمل على العديد من البرامج والأنشطة ومنها تطوير المنظومة الإلكترونية للغرفة، بما يتوافق مع التحول الرقمي ولتقديم خدمات ميسرة لأعضاء الغرفة من خلال التطبيقات الحديثة، ما يسهم في انسيابية العمل بين إدارات وأقسام الغرفة.

وأضاف أن مجلس الإدارة أكد أهمية تنظيم المعارض المتخصصة، لدورها الفاعل وإسهامها في تنشيط الحركة التجارية في المنطقة وإتاحة الفرص لرجال الأعمال لعقد الصفقات التجارية والإطلاع على أحدث المنتجات المختلفة.

وقال: إن مجلس الإدارة ناقش موضوع إنشاء مركز الفجيرة الجديد للمعارض المصمم وفق أحدث التصاميم المعمارية، وذلك ضمن ما توليها الغرفة من أهمية لصناعة المعارض.

وأكد مجلس الإدارة خلال اجتماعه أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال في الإمارة، بما يسهم في تحقيق أهداف وطموحات الشباب الراغبين في دخول سوق العمل، ومساعدتهم على تخطي العقبات التي تواجه صغار رواد الأعمال، مشيراً إلى أن ذلك يأتي من خلال تقديم البرامج التأهيلية التي تنظمها الغرفة سنوياً، من خلال مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة وتوفير الخدمات اللازمة ضمن برنامج «بداية» إحدى مبادرات الغرفة.

المصدر: وام
غرفة تجارة وصناعة الفجيرة
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