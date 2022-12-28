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الذهب يهبط من أعلى مستوى خلال 6 أشهر بفعل ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع مع استمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية والدولار
28 ديسمبر 2022 18:35

نزل الذهب اليوم الأربعاء من أعلى مستوياته في ستة أشهر المسجل في الجلسة الماضية بفعل استقرار الدولار واستمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يقيم المستثمرون أثر تفاقم أزمة كوفيد في الصين أكبر مستهلك للمعدن النفيس.
وبحلول الساعة 12.26 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1804.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما وصل لأعلى مستوى منذ نهاية يونيو أمس الثلاثاء. كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1811.60 دولار للأوقية.
واستقر مؤشر الدولار كما تمسكت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمستوى قريب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.
وزاد الذهب نحو 200 دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.
ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
وينتظر المستثمرون الآن تقرير مبيعات المنازل الأميركية الذي من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم وتقرير طلبات إعانة البطالة الأميركية الذي يصدر غدا الخميس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.89 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1026.42 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1803.35 دولار للأوقية.  

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