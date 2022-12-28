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الاقتصادي

مسكوكة تذكارية بمناسبة تدشين رئيس الدولة توسعة ميناء خليفة

المسكوكة التذكارية التي أصدرها المصرف المركزي
28 ديسمبر 2022 18:28

احتفالاً بتدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشروع توسعة ميناء خليفة، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، 1000 مسكوكة تذكارية من الفضة.
ويأتي إصدار المسكوكات التذكارية تزامناً مع الذكرى الخمسين لإنشاء ميناء زايد ومرور عشرة أعوام على افتتاح ميناء خليفة. ويهدف الإصدار إلى تسليط الضوء على إنجازات موانئ أبوظبي ودورها في تطوير القطاع البحري على مدى العقود الماضية، وأهميتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يعد ميناء خليفة ضمن أسرع الموانئ نمواً في العالم، مستفيداً من موقعه على أحد أكبر وأهم الطرق التجارية العالمية.
ويبلغ وزن هذه المسكوكة 60 جراماً، حيث يتضمن الوجه الأمامي رسماً لشعار مجموعة موانئ أبوظبي مع كتابة اسم «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» باللغتين العربية والإنجليزية. أما الوجه الخلفي للمسكوكة، فيتضمن رسماً للميناء، يعلوه اسم «مجموعة موانئ أبوظبي» باللغتين أيضاً، بالإضافة إلى عبارة «الذكرى السنوية الخمسين لميناء زايد، والذكرى السنوية العاشرة لميناء خليفة» على الأطراف العلوية والسفلية باللغتين العربية والإنجليزية، والقيمة الإسمية لهذه العملة التذكارية 50 درهماً.
وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي: «إن الاحتفاء بالذكرى السنوية الخمسين على إنشاء ميناء زايد والذكرى السنوية العاشرة على افتتاح ميناء خليفة، من خلال إصدار المسكوكات التذكارية يأتي تقديراً لجهودهم ومساهمتهم الكبيرة في الارتقاء ببنية موانئ إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي رائد. وبهذه المناسبة، يسرنا العمل والتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات».
من جانبه، قال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «إن إصدار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمسكوكات تحمل اسم مجموعة موانئ أبوظبي واثنين من أهم الأصول الاستراتيجية التابعة لها ميناء زايد وميناء خليفة، يؤكد على دورهما البارز في تعزيز التنمية الاقتصادية، كما يعكس نجاح المجموعة في مواصلة تطويرهما وتحديثهما لأداء دورهما الحيوي كبوابة لإمارة أبوظبي على العالم، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز تجاري وصناعي ولوجستي عالمي».

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