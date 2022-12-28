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الاقتصادي

30 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب في الأسهم المحلية في 2022

سوق أبوظبي للأوراق المالية
28 ديسمبر 2022 18:18

أبوظبي (وام)
ناهز صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية حاجز 30 مليار درهم خلال العام الجاري 2022، بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية وقوة الاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
ومن المستهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام القادم 2023 في ظل متانة الاقتصاد الإماراتي إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية. 

وأظهر لـ «وام»، استنادا إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، تحقيق المستثمرون الأجانب غير العرب مشتريات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 137 مليارا و103 ملايين و149 ألف درهم خلال العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 107 مليارات و817 مليونا و140 ألف درهم في الفترة نفسها بصافي استثمار 29.3 مليار درهم كمحصلة شراء.
وبحسب البيانات، وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 90 مليارا و901 مليون درهم في 2022 مقابل مبيعات بنحو 66 مليارا و663 مليون درهم بصافي استثمار 24.2 مليار درهم كمحصلة شراء.
وبلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 42 مليارا و201 مليون درهم منذ بداية العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 41 مليارا و153 مليون درهم بصافي استثمار جاوز 5.04 مليار درهم كمحصلة شراء.

سوق الأسهم المحلية
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