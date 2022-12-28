أسهم أوروبا ترتفع مع تقييم المستثمرين تخفيف القيود الصينية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء وتفوق مؤشر فايننشال تايمز 100 على نظرائه بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد الميلاد في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون خطوات بكين صوب إعادة فتح اقتصادها المتضرر جراء كوفيد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة بحلول الساعة 08.09 بتوقيت جرينتش بينما زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.9 بالمئة مع صعود الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وأسهم الشركات ذات التعرض للصين. والسوق البريطانية مغلقة منذ فتحت لنصف جلسة فقط يوم الجمعة.

وقفزت أسهم شركات التعدين في مستهل التداولات مع صعود أسعار النحاس بفضل آمال في تعافي الطلب من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما خففت الصين يوم الاثنين مزيداً من قيودها الصارمة لمكافحة كوفيد. وقال متعاملون ومحللون إن أحجام التداول الهزيلة أثرت أيضاً على تحركات السوق.