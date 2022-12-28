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الاقتصادي

«شراع» يوقّع شراكة لتمكين رواد الأعمال في الشارقة

خلال توقيع الشراكة
28 ديسمبر 2022 17:10

الشارقة (الاتحاد) - وقع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» شراكة مع برنامج «DMZ» يستهدف تطوير بيئة داعمة للشركات الناشئة لتعزيز نجاح رواد الأعمال في الشارقة عبر تمكين 15 شركة ناشئة في الإمارة من الاستفادة من البرنامج.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد من «DMZ» إلى مركز «شراع» بحث خلالها الطرفان أهم استراتيجيات بناء القدرات التي من شأنها الارتقاء بمشهد ريادة الأعمال في الشارقة، كما ناقشا الحاجة إلى تطوير بيئة حاضنة للشركات الناشئة لما لها من تأثير كبير على الاقتصادات المحلية.

وتتيح الشراكة فرصة فريدة أمام مجتمع الشركات الناشئة التابع لمركز «شراع» للوصول إلى «منصة الإطلاق» التابعة ل«DMZ» للتعلم عند الطلب، والتي صُمّمت خصيصاً لتقديم الدعم لرواد الأعمال الطموحين والمبتدئين من أجل تطوير مهاراتهم الريادية الأساسية.

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ومن المقرر أن تنضم 15 شركة ناشئة اخُتِيرت في الدورة الأخيرة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» التي عقدت مؤخراً إلى برنامج DMZ المكثف لمدة أسبوعين في مطار تورونتو بيرسون الدولي بهدف التعرف على أهم أساليب وعمليات توسعة نطاق الأعمال المتّبعة في أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى شبكة DMZ العالمية لاستكشاف أسواق جديدة من أجل التوسع في الأعمال.

وقالت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»:«تأتي شراكتنا مع DMZ تأكيداً على التزام الشارقة ومركز شراع بتعزيز التميز في ريادة الأعمال من خلال تقديم بيئة حاضنة للمشاريع المبتكرة والمستدامة والمجتمعية الطموحة، ونحن على ثقة أن خبرة ودعم DMZ المعروفة عالمياً ستسهم في تسريع أعمال الشركات الناشئة في الشارقة».

من جانبه، قال عبدالله الصنوبر المدير التنفيذي لـ«DMZ» والرئيس التنفيذي لـ«DMZ Ventures» نجحت إمارة الشارقة في تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً للمشاريع الناشئة المزدهرة والمبتكرة، حيث استقطبت الشركات الناشئة العالمية كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويسعدنا في DMZ أن نعمل مع مركز شراع لتعزيز تأثير ريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم.

الشركات الناشئة
مركز الشارقة لريادة الأعمال
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