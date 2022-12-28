الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لمؤشرات جديدة

انخفض الذهب اليوم الأربعاء متأثراً بضغوط ارتفاع الدولار الأميركي، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤثرات جديدة. وبحلول الساعة 0248 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1811.20 دولار للأوقية (الأونصة)، كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1818.90 دولار للأوقية.

وقال هاريش في. رئيس قسم أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية: إن الذهب يشهد تحركات محدودة في الأسعار مع ضعف نشاط التداول قبيل عطلة بداية السنة الجديدة، فضلاً عن عدم صدور أي بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أعلى ثمناً للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزاد الذهب بنحو مئتي دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر أيلول، بعد تأثر جاذبية الدولار سلباً بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.98 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1015.67 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1821.38 دولار للأوقية.