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الاقتصادي

«BPC» السويسرية تطلق عملياتها في الإمارات

ثاني الزيودي
28 ديسمبر 2022 16:21

أعلنت وزارة الاقتصاد عن انضمام شركة BPC العالمية العاملة في مجال الخدمات المصرفية والمدفوعات، لمبادرة «الجيل التالي» من الاستثمارات الأجنبية NEXTGEN، حيث أكدت الشركة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها عزمها إطلاق عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من المبادرة الخاصة بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أطلقته الوزارة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والمشرف على برنامج «الجيل التالي» الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر: «الهدف من مبادرة الجيل التالي هو جذب الشركات الحيوية التي تركز على المستقبل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتسريع انتقالنا إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. ويمثل انضمام شركة BPC للمبادرة خطوة جديدة لدعم رؤية الدولة الخاصة بتعزيز بيئة الأعمال في القطاع التكنولوجي والارتقاء بها إلى مستويات عالمية. كما تعد BPC نموذجاً للشركات التي صممنا المبادرة بهدف استقطابها، وذلك نظراً لدورها الرائد في حلول الدفع وخدمات الحكومة الإلكترونية، ونتطلع إلى تسهيل وتسريع إطلاق أعمالها في الدولة خلال المرحلة المقبلة».
وأضاف معاليه:«قرار BPC اتخاذ دولة الإمارات مقراً لها يأتي ليعكس أهمية المزايا التي توفرها مبادرة 'الجيل التالي' ويؤكد جاذبية البيئة الداعمة والصديقة للأعمال المتاحة في الدولة، والتي جعلت منها وجهة مثالية لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في إطلاق مشاريع أو الوصول إلى أسواق جديدة وتطوير أعمالهم».
وتوفر الشركة حلول وخدمات الدفع الخاصة بالعملاء لأكثر من 350 مؤسسة مالية في 115 دولة، بما في ذلك 136 بلدية و30 مصرفاً مركزياً وأنظمة دفع وطنية حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات الرقمية والحكومة الإلكترونية والنقل والتنقل.
وتسعى الشركة إلى جعل دبي مقراً قيادياً لأعمالها ولأحد مراكز الابتكار الخاصة بها، وستنقل الشركة أكثر من 50 من موظفيها من أصحاب المناصب الكبرى والمتوسطة إلى دبي، كما ستفتح باب التوظيف لعدد من المواهب التقنية كجزء من خطط نموها.
وتعتزم الشركة أيضاً استخدام حزمة حوافز مبادرة «الجيل التالي» التي تتضمن تسريع عمليات التأسيس وترخيص الأعمال وإصدار التأشيرات، وتمكين الوصول إلى التسهيلات المصرفية والإيجارات التجارية والسكنية.
من جانبه، قال هاني الديب، العضو المنتدب الإقليمي لشركة BPC:«نفخر باختيار دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لقيادة القرارات الاستراتيجية الرئيسية والابتكار لشركتنا، خاصة أننا نتشارك مع دولة الإمارات الرؤية ذاتها حول أولوية تلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي. تولي دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها أهمية كبرى للحفاظ على تصنيفها العالمي كأفضل مكان للعمل والنمو والابتكار والنجاح، وتسعى بالتالي لدعم الشركات الساعية لإنشاء مكاتبها الاستراتيجية في الدولة.»
وأشاد الديب بمستوى الدعم الذي حظيت به الشركة من خلال مبادرة «الجيل التالي»، مضيفاً:«كان للدعم الذي حصلنا عليه أهمية قصوى، إذ سمح لنا بالإعداد بشكل أسرع، والتوسع بوتيرة أكبر والاستفادة من المواهب الرفيعة المستوى في مجال التكنولوجيا المالية التي تعيش وتعمل في دولة الإمارات، إلى جانب المزايا التي توفرها الدولة، والتي تسمح لنا باستقبال عملائنا من جميع أنحاء العالم خلال جولاتهم الابتكارية. حظينا بدعم مثالي لا نظير له من دولة الإمارات وحكومتها التي تدرك كيف تتوقع وتتبنى التحول الرقمي وكيف تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الرائدة من حول العالم». 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الاقتصاد
ثاني الزيودي
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