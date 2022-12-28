«الرقابة النووية» تراجع طلب رخصة تشغيل المحطة الرابعة في براكة

تعمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية حالياً على مراجعة طلب رخصة تشغيل المحطة الرابعة في مشروع براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة. جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤخراً الذي اطلع خلاله على مستجدات سير العمل في محطة براكة للطاقة النووية.

وافق المجلس على إصدار رخصة لشركة نواة للطاقة لمزاولة بعض الأنشطة الخاضعة للرقابة في الوحدة الرابعة بمحطة براكة، حيث تسمح هذه الرخصة للمشغل بمناولة وتخزين الوقود النووي الجديد في الوحدة الرابعة.

وجاءت هذه الموافقة، بعد أن أجرت الهيئة عمليات تقييم وتفتيش لضمان امتثال مقدِّم طلب الرخصة بمتطلبات الهيئة فيما يتعلق بالأمان والأمن والضمانات. واطلع مجلس الإدارة على الوضع الحالي للأنشطة الرقابية للهيئة فيما يخص التشغيل التجاري للوحدتين الأولى والثانية بالمحطة، والاختبارات المختلفة التي يتم إجراؤها بالوحدة الثالثة استعدادا للتشغيل التجاري. كما وافق أيضاً مجلس الإدارة على إصدار استراتيجية الهيئة للتعامل مع المصادر اليتيمة.

وتتطلب هذه الاستراتيجية إعداد خطة عمل عامة من قِبَل الهيئة وأعضاء لجنة الوقاية من الإشعاعات لوضع الحوكمة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة داخل اللجنة وبناء القدرات اللازمة لكشف هذه المصادر والبحث عنها واستعادتها.

وتؤكد الاستراتيجية أهمية رفع مستوى الوعي وتحدد أيضاً الأنشطة التي يجب أن تقوم بها الجهات المعنية ذات الصلة في مجال رفع مستوى الوعي بين الجمهور والمَرافق المعنية بشأن الأوضاع المحتملة التي قد تحدث نتيجة لوجود مصادر مشعة خارج نطاق التحكم الرقابي.