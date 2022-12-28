الإمارات شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

أحمد عاطف (القاهرة)

قال مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر خالد حمزة: إن دولة الامارات شريك رئيسي للبنك، مؤكداً أن الإمارات تمتلك مشروعات واستثمارات مهمة فى الاقتصاد الأخضر وخاصة مبادرات الهيدروجين الأخضر. وأكد حمزة، لـ«الاتحاد»، أن التوقعات نحو استضافة الإمارات لقمة المناخ كوب 28 إيجابية للغاية، لا سيما أن التجربة الدولة فى مجال الطاقة المتجددة رائدة وهو ما جعل هناك تعاوناً مشتركاً مع مصر لتحقيق الاستفادة في هذا الشأن. وأشار مسؤول بالبنك الأوروبي إلى أنه رغم أن 50% من استثمارات البنك تخص المشروعات الخضراء، إلا أنه يأمل زيادة التعاون مع الإمارات فى مشروعات أخرى بجانب ذلك. ولفت حمزة إلى أن دولة الإمارات انضمت إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في سبتمبر 2021، وتواصل التباحث معه في جملة من القضايا المهمة بشأن تمثيلها في البنك وآليات تبادل المعلومات الثنائية بشأن المشاريع والخطط الاستراتيجية. وأكد مسؤول البنك الأوروبي على أهمية مشاركة البنك في القمة العالمية للحكومات 2023، وقمة المناخ COP 28، والتي ستعقد في دولة الإمارات العام المقبل للمساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي المستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة و«المناخية» مثل الطاقة النظيفة لتحقيق النمو الاقتصادي. ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في أبريل 1991 على تعزيز التحول إلى الاقتصادات الموجهة في السوق المفتوحة، وتعزيز المبادرات الخاصة وريادة الأعمال.

