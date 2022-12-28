الخميس 29 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الإمارات شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

الإمارات شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
28 ديسمبر 2022 15:41

أحمد عاطف (القاهرة)

أخبار ذات صلة
«مليحة».. في حضرة التاريخ
«الثقافة والسياحة» تطلق جولات لاستكشاف المعالم الثقافية

قال مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر خالد حمزة: إن دولة الامارات شريك رئيسي للبنك، مؤكداً أن الإمارات تمتلك مشروعات واستثمارات مهمة فى الاقتصاد الأخضر وخاصة مبادرات الهيدروجين الأخضر. وأكد حمزة، لـ«الاتحاد»، أن التوقعات نحو استضافة الإمارات لقمة المناخ كوب 28 إيجابية للغاية، لا سيما أن التجربة الدولة فى مجال الطاقة المتجددة رائدة وهو ما جعل هناك تعاوناً مشتركاً مع مصر لتحقيق الاستفادة في هذا الشأن. وأشار مسؤول بالبنك الأوروبي إلى أنه رغم أن 50% من استثمارات البنك تخص المشروعات الخضراء، إلا أنه يأمل زيادة التعاون مع الإمارات فى مشروعات أخرى بجانب ذلك. ولفت حمزة إلى أن دولة الإمارات انضمت إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في سبتمبر 2021، وتواصل التباحث معه في جملة من القضايا المهمة بشأن تمثيلها في البنك وآليات تبادل المعلومات الثنائية بشأن المشاريع والخطط الاستراتيجية. وأكد مسؤول البنك الأوروبي على أهمية مشاركة البنك في القمة العالمية للحكومات 2023، وقمة المناخ COP 28، والتي ستعقد في دولة الإمارات العام المقبل للمساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي المستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة و«المناخية» مثل الطاقة النظيفة لتحقيق النمو الاقتصادي. ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في أبريل 1991 على تعزيز التحول إلى الاقتصادات الموجهة في السوق المفتوحة، وتعزيز المبادرات الخاصة وريادة الأعمال.
 

الإمارات
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
الذهب يتراجع مع ترقب بيانات اقتصادية
الاقتصادي
الذهب يرتفع وسط ترقب لأسعار الفائدة
اليوم 08:55
أحد المشاة دراجته على طول شارع نيويورك
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخرج ببطء من عاصفة تاريخية
اليوم 08:44
كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة "تهديدات" المُسيّرات الكورية الشمالية
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة "تهديدات" المُسيّرات الكورية الشمالية
اليوم 08:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©