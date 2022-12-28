انخفاض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر 2.5 دولار في التعاملات الفورية.
ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.27% أو ما يعادل 2.5 دولار لتصل إلى 1811.26 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "08:45 صباحاً بتوقيت الإمارات".
وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.24% تعادل 4.35 دولار لتصل إلى 1818.85 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.05% إلى 24.2 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.78% إلى 1815دولار، وتراجع البلاتين بنسبة 0.49% إلى 1027.65 دولار.