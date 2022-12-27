«النقد العربي»: الإمارات رائدة في تفعيل مبادرات الطاقة النظيفة

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد صندوق النقد العربي أن الإمارات تتبوأ حالياً مركزاً ريادياً في تفعيل مبادرات الطاقة النظيفة، وذلك بفضل الاستثمار في الطاقات المتجددة، ودورها كدولة مضيف للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

وأكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022 الصادر عن الصندوق مؤخراً، دولة الإمارات تستهدف ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى أفق 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة.

كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% منها 44% طاقة متجددة، و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عمليات إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وأوضح التقرير أن عام 2021 شهد نشاطاً كبيراً من جانب عدد من الدول العربية شملت الإمارات والسعودية والجزائر والعراق وقطر ومصر وعمان والمغرب وموريتانيا، في إطار سعيها نحو تنفيذ مشروعات عملاقة وتوقيع مذكرات تفاهم لتحقيق الريادة في الهيدروجين.

البناء الأخضر

وأشار إلى أن الإمارات اعتمدت معايير البناء الأخضر ومعايير البناء المستدام ليتم تطبيقها في جميع أنحاء الدولة، وأصدرت حكومة دبي مجموعة من قوانين البناء الأخضر الخاص بإنشاءات القطاع الخاص بغرض تقليل استهلاك الطاقة والموارد، ويعد هذا القانون ملزماً لكل المباني الجديدة.

ولمكافحة الآثار الجوهرية لتغير المناخ في النظم البيئية الطبيعية، بالإضافة إلى المسطحات المائية، بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات في استخدام تكنولوجيا الزراعة بدون تربة في مشروعات زراعية متعددة، وتساعد هذه التكنولوجيا في التحكم في المناخ المحلي الداخلي مثل عوامل (الحرارة، والرطوبة، والتهوية) وبيئة الجذور، وتؤدي هذه التكنولوجيا إلى زيادة كفاءة استهلاك المياه، واستخدام الأسمدة، وحلول مشكلات التربة ونوعها.

وأوضح التقرير أن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050 تمثل دافعاً وطنيا لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث تتواءم المبادرة مع أهداف مؤتمر باريس للمناخ (كوب 2015) لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض الانبعاثات والحد من ارتفاعات دراجات حرارة الأرض.

برامج مبتكرة

وذكر التقرير أن دولة الإمارات أطلقت العديد من البرامج المبتكرة لزيادة كفاءة الطاقة وفعاليتها، موضحاً أنه في عام 2014، أطلقت دبي استراتيجية المدينة الذكية معتمدة على 1000 خدمة حكومية، وتطوير 6 مجالات رئيسية هي، النقل، والبنية التحتية والاتصالات والخدمات المالية والتخطيط العمراني والكهرباء.

وذكر التقرير أنه تقديراً لفائدة وأهمية رفع كفاءة الطاقة، قام عدد من الدول العربية بسن القوانين والأنظمة التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة في مختلف قطاعات الاقتصاد الإنتاجية والاستهلاكية، ومن أهم تلك الإجراءات إصدار الأنظمة بشأن الحدود الدنيا المقبولة لكفاءة الطاقة لبعض الأجهزة مثل مكيفات الهواء، وتقديم حوافز مالية للقطاعات التجارية والصناعية، موضحاً أن الإمارات والأردن وتونس حازت أعلى تقييمات بين الدول العربية في المؤشر الإجمالي لكفاءة الطاقة.

وأكد صندوق النقد العربي اهتمام الدول العربية المتزايد بقضية التغير المناخي، مشيراً إلى استضافة المغرب مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين «كوب 22» في 2016، واستضافة مصر «كوب 27» في 2022، فيما ستستضيف الإمارات المؤتمر الثامن والعشرين «كوب 28» في العام القادم 2023. وذكر التقرير أن بعض الدول العربية قامت كذلك بتعديل مسميات وزارات البيئة لإبراز قضية المناخ، مثل وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات.