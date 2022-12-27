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الاقتصادي

«ريسبونس بلس القابضة» توزع أرباحاً مؤقتة بقيمة 50 مليون درهم

توم لويس
27 ديسمبر 2022 19:34

وافق مجلس إدارة شركة «ريسبونس بلس القابضة»، المدرجة في السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، على توزيع أرباح مرحلية إلى المساهمين بقيمة 50 مليون درهم وذلك بناء على اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد قي 21 نوفمبر 2022.وسيستفيد المساهمون المسجلون في دفاتر ريسبونس بلس القابضة بتاريخ 5 يناير 2023 من توزيع نقدي بواقع 0.25 فلس للسهم الواحد على أن يكون تاريخ آخر للمشاركة هو يوم 3 يناير 2023. ويأتي هذا القرار نتيجة للتعديلات الأخيرة التي طرأت على النظام الأساسي لريسبونس بلس، حيث تم بموجبه منح مجلس الإدارة سلطة توزيع أرباح مؤقتة أو نصف سنوية وفقًا للسياسة النشطة لتوزيع الأرباح المعتمدة بالتزامن مع التعديلات المذكورة. وقال توم لويس، الرئيس التنفيذي في ريسبونس بلس القابضة: «حافظت الشركة على المسار التصاعدي لنموّها المالي خلال العام الماضي، حيث قمنا على مدار الأشهر الـ12 الماضية بوضع أسسٍ قوية لحضورنا في مناطق ووجهاتٍ جديدة في كلّ من المملكة العربية السعودية والهند ونيجيريا ومصر، ما سيتيح لنا المزيد من التوسع وتحقيق إيراداتٍ مستدامة ونموٍّ في الأرباح خلال السنوات المقبلة. كما وستباشر الشركة بالنمو والتوسع بإطلاق مشاريع جديدة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والتي من شأنها أن تؤكد على الدور الريادي الذي تقوم به شركات إماراتية على الصعيد المحلي والإقليمي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
شركة ريسبونس بلس القابضة
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