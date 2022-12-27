الأربعاء 28 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«الصناعة» تنظم ورشة تصميم مستقبل العلوم والتكنولوجيا في قطاع الإعلام

مشاركون في الورشة
27 ديسمبر 2022 19:32

دبي (الاتحاد) عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع "مجلس علماء الإمارات"، وتحت مظلة "منتدى الإعلام والعلوم"، أول ورشة تعريفية لوسائل الإعلام في الدولة تحت عنوان "تصميم مستقبل العلوم والتكنولوجيا في الإعلام"، وهي المبادرة التي ينفذها قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الوزارة، لتعزيز مفهوم الإعلام العلمي المتخصص، ودوره الحيوي في نشر الثقافة العلمية، واستقطاب جيل جديد من المواهب العلمية، لما للعلم من دور مهم في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني وزيادة التنافسية الإماراتية إقليمياً وعالمياً. وقدمت كل من أمل الحمادي، وفاطمة الزعابي، ومريم لوتاه، من قطاع التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عروضاً تقديمية تتضمن معلومات عن البحث العلمي، نشأته ومراحل تطوره من النظريات إلى التطبيق والتكنولوجيا المتقدمة، وأبرز الفوارق بين الاكتشاف والاختراع والابتكار، والمعايير العلمية لتحديد العلماء، ودور مجمع محمد بن راشد للعلماء في تطبيق تلك المعايير، وجهود الدولة المتقدمة في إثراء ملف البحث العلمي المحلي والدولي. كما ركزت الورشة التي شارك فيها عدد من ممثلي وسائل الإعلام في الدولة من المتخصصين في الملف العلمي، على النقاط الفنية التي ينبغي مراعاتها عند كتابة التقارير الصحفية، والتلفزيونية والإذاعية، بما يدعم إثراء الوعي المجتمعي بالدور الحيوي للبحث العلمي والعلماء في دولة الإمارات، وخلق حلقة وصل بين العلماء والمؤسسات الإعلامية الوطنية، وتعزيز الجهود القائمة على نشر الثقافة العلمية لمجتمع دولة الإمارات من خلال وسائل الإعلام وأدواتها المتنوعة، وصولاً إلى تحديد أبرز التحديات التي تواجهها مؤسسات الإعلام في التغطية، ومعالجة الأخبار، والتقارير الصحفية، ووضع الحلول المبتكرة لحلها. كما تطرقت الورشة إلى دور القطاع العلمي في تخطِّي كثير من التحديات القطاعية المختلفة، وتسلسل مراحل المنهج العلمي، وخصائصه، ونتائج ونشر الأبحاث العلمية، وإجراءات تقييم موثوقية المراجع العلمية، وأبرز الأسئلة الشائعة للمقابلات العلمية، حيث تمثل الورشة جزءاً من الأنشطة العلمية والتطبيقية.

أخبار ذات صلة
الإمارات والمغرب تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية
سارة الأميري: الإمارات ترحب بالاستثمارات النوعية في الصناعة
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
قطاع الإعلام
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
الرياضي
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
اليوم 17:13
رجل يمر أمام بورصة لندن
الاقتصادي
أسهم أوروبا ترتفع مع تقييم المستثمرين تخفيف القيود الصينية
اليوم 17:12
جانب من بورصة طوكيو
الاقتصادي
مؤشر بورصة طوكيو يتراجع مع هبوط أسهم شركات الرقائق
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©