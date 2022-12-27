الأربعاء 28 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الذهب يرتفع مع تخفيف الصين قيود مجابهة كوفيد

سبائك من الذهب
27 ديسمبر 2022 19:09

ارتفعت أسعار الذهب فوق حاجز 1800 دولار، اليوم الثلاثاء، بعد قرار الصين تخفيف المزيد من قيود كوفيد-19، لكن ارتفاع عوائد السندات أدى إلى كبح المكاسب. وصعد الذهب 0.5 بالمئة إلى 1806.69 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 13.31 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1816.70 دولار. وقلص مؤشر الدولار الخسائر واستقر مع تحسن الإقبال على المخاطرة على خلفية أنباء تخفيف الصين قواعد الحجر الصحي، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها خلال شهر تقريباً.

وتزيد أسعار الفائدة وعائدات السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

أخبار ذات صلة
أسهم أوروبا ترتفع مع تقييم المستثمرين تخفيف القيود الصينية
الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لمؤشرات جديدة

وارتفع الذهب ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر، بعد أن أضعفت توقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة من جاذبية الدولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 بالمئة إلى 24.04 دولار، ونزل البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1008.49 دولار، بينما قفز البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1797.75 دولار.

المصدر: رويترز
الاقتصاد الصيني
الفائدة الأميركية
كوفيد 19
أسعار الذهب
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
الرياضي
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
اليوم 17:13
رجل يمر أمام بورصة لندن
الاقتصادي
أسهم أوروبا ترتفع مع تقييم المستثمرين تخفيف القيود الصينية
اليوم 17:12
جانب من بورصة طوكيو
الاقتصادي
مؤشر بورصة طوكيو يتراجع مع هبوط أسهم شركات الرقائق
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©