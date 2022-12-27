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الاقتصادي

استطلاع: الشركات الألمانية تزيد استثمارها في أفريقيا عام 2023

الهيدروجين الأخضر أبرز مجالات الاستثمار
27 ديسمبر 2022 19:05

أظهر استطلاع اطّلعت عليه رويترز اليوم الثلاثاء رغبة الشركات الألمانية في تعزيز أنشطتها التجارية في أفريقيا العام المقبل، خاصة في مجالي الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال، من خلال زيادة حجم استثماراتها في القارة 43 بالمئة.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل أعضاء جمعية الأعمال الألمانية-الأفريقية أن 39 بالمئة من الأعضاء يريدون إبقاء معدلات الإنفاق الحالية في أفريقيا كما هي من دون تغيير. وقال رئيس الجمعية كريستوف كانيجيسر لرويترز «غالبية الشركات ترغب في توسيع حجم أنشطتها العام المقبل. هذا منطقي لأن القارة لا تزال على مسار النمو». وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية أن الشركات الألمانية استثمرت نحو 1.6 مليار يورو في أفريقيا العام الماضي، منها نحو 1.1 مليار يورو في منطقة جنوب الصحراء الكبرى.

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وقال كانيجيسر إنه يرى فرصاً كبيرة في قطاع الطاقة في أفريقيا في الوقت الذي يسعى فيه الاقتصاد الألماني، الذي يعد الأكبر في أوروبا، لتقليل اعتماده على الغاز الروسي منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأضاف «مجالا الهيدروجين الأخضر والغاز المسال سيعطيان دفعة جديدة في عدة بلدان» مشيراً إلى السنغال ونيجيريا وموريتانيا كدول لديها إمكانات استثمارية. وأظهر الاستطلاع أن 56 بالمئة من الشركات الألمانية تنظر إلى أنشطتها التجارية في أفريقيا في عام 2022 بشكل إيجابي فيما قال سبعة بالمئة من الشركات إن الأنشطة «جيدة جداً».

المصدر: رويترز
الهيدروجين الأخضر
أفريقيا
ألمانيا
الغاز الطبيعي المسال
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