3.3 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 559 مبايعة بقيمة 1.85 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 353.86 مليون درهم و500 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.49 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4 تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 133 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 119 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيراً مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

كما تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم وتلتها منطقة الثنية الثالثة بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 193 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.29 مليار درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 605.48 مليون درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 685.42 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 512 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 351 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 190.46 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 180 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 5 ملايين درهم.