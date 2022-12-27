الأربعاء 28 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

3.3 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

عقارات في دبي
27 ديسمبر 2022 19:03

 دبي (الاتحاد) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 559 مبايعة بقيمة 1.85 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 353.86 مليون درهم و500 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.49 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4 تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 133 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 119 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيراً مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

أخبار ذات صلة
1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي
«أراضي دبي» تُطلق خطتها الاستراتيجية

كما تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم وتلتها منطقة الثنية الثالثة بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 193 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.29 مليار درهم منها 27 رهن أراض بقيمة 605.48 مليون درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 685.42 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 512 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 351 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 190.46 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 180 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 5 ملايين درهم.

تداولات العقارات في دبي
دائرة الأراضي والأملاك في دبي
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
الرياضي
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
اليوم 17:13
رجل يمر أمام بورصة لندن
الاقتصادي
أسهم أوروبا ترتفع مع تقييم المستثمرين تخفيف القيود الصينية
اليوم 17:12
جانب من بورصة طوكيو
الاقتصادي
مؤشر بورصة طوكيو يتراجع مع هبوط أسهم شركات الرقائق
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©