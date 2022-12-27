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الاقتصادي

2.3 مليار درهم مكاسب سوق دبي بدعم مكاسب أسهم «البنوك»

متعامل في سوق دبي
27 ديسمبر 2022 18:59

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 2.3 مليار درهم مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع البنوك، فيما أغلق سوق أبوظبي مستقراً. ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.214 تريليون درهم موزعة بواقع 2.631 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و583.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.2 مليار درهم موزعة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي و158.27 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 252.6 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 12.9 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.64% أو ما يعادل 21.3 نقطة ليغلق عند 3347.84 نقطة مع ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.92% والصناعة بنسبة 0.9% والاتصالات 2.33%، بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» مرتفعاً بنسبة 0.02% إلى 10247.76 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 0.03% ليقفل عند 10255.8 نقطة.

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1.1 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

تعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «دبي الإسلامي» بأكثر من 1% و«الإمارات دبي الوطني» 1.14% و«إعمار للتطوير» 0.92%، كما صعد سهم «سوق دبي المالي» 0.67% و«شعاع كابيتال» 3.35%. وفي القطاع الصناعي ارتفع «العربية للطيران» 1.85% و«أرامكس» 1.69% و«دبي للاستثمار» 0.46% فيما أغلق «سالك» مستقراً دون تغيير.

وارتفع في قطاع الاتصالات سهم «دو» بنسبة 2.32%، بينما زاد في قطاع المرافق العامة سهم «إمباور» بنحو 0.72%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 36.2 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً أكثر من 26.2 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، صعد سهم «الدار العقارية» 1.59% و«أبوظبي التجاري» 0.89% و«أمريكانا» 0.69% و«حديد الإمارات أركان» 0.61% و«الجرافات البحرية» 0.61% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.44%. كما صعد سهم «بروج» بنسبة 0.4% وموانئ أبوظبي «0.35% و«أدنوك للحفر» 0.33% و«العالمية القابضة» 0.22% مع تصدره قائمة الأكثر نشاطاً بعد استقطابه سيولة بنحو 252 مليون درهم.

المصدر: وام
سوق أبوظبي للأوراق المالية
الأسهم المحلية
سوق دبي المالي
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