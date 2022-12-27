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الاقتصادي

مصر تشتري 40 ألف طن من القمح الروسي

حقل للقمح في روسيا
27 ديسمبر 2022 18:54

قال متعاملون إن أقل عرض أسعار قُدم في مناقصة حكومية مصرية لشراء 40 ألف طن من القمح الروسي اليوم الثلاثاء بلغ 339 دولاراً للطن شاملة تكاليف الشحن. والعرض مقدم من جرين فلور.

وتسعى هيئة السلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، للحصول على كمية غير محددة من القمح في مناقصة شراء دولية ضمن برنامج الأمن الغذائي الذي يموله البنك الدولي. وقالت الهيئة إن المناقصة كانت لتوريد 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن شاملة تكاليف الشحن في الفترة من أول إلى 15 فبراير شباط من أي منشأ في دفتر المناقصة.

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وسيكون الدفع فور تقديم الفاتورة. ولم تقم الهيئة بأي عملية شراء بعد، لكن من المتوقع ظهور نتيجة المناقصة في وقت لاحق اليوم.

وقال متعاملون إن المشاركة كانت ضعيفة نسبياً، مستشهدين بعطلة عيد الميلاد وإغلاق سوق شيكاجو حتى وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. وجعل هذا من الصعب تقييم الأسعار، مع القلق من أن الطقس البارد والعاصفة في الولايات المتحدة قد يرفعان الأسعار عندما تفتح سوق شيكاجو لاحقا إذا كانت هناك مخاوف من تلف المحاصيل الأميركية. وهناك أيضا حالة عدم يقين بشأن الشروط الفنية للبنك الدولي، مع عدم وجود وقت يذكر لتحليلها خلال عطلة عيد الميلاد. وكان شرط تقديم عروض شاملة تكلفة الشحن صعباً أيضاً نظراً لإغلاق العديد من شركات الشحن خلال فترة عيد الميلاد.

المصدر: رويترز
مصر
القمح الروسي
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